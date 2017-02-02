Фестиваль-конкурс «Афганский ветер» в 21-й раз пройдёт в Старом Осколе Белгородской области

16:52

Мероприятие, посвящённое 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана, посетят более 150 вокалистов – юные исполнители от пяти лет и участники боевых действий.

В XXI Международном фестивале-конкурсе солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер» примут участие исполнители из Белгородской, Московской, Воронежской, Курской, Смоленской, Орловской, Владимировской, Рязанской, Брянской и Тульской областей, а также из Чечни, Украины и Беларуси, чтобы своим творчеством почтить память воинов-освободителей. Почётным гостем фестиваля станет исполнительный директор Союза городов воинской славы Валерий Емец.

Фестиваль пройдёт 10 и 11 февраля в ДК «Комсомолец». Предварять его будет митинг у памятника воинам, погибшим в локальных военных конфликтах. Начало митинга – в 11:00 10 февраля.

Весь первый день фестиваля с 10:00 и второй день до 12:00 будут посвящены конкурсной программе. 10 февраля также запланированы мастер-классы для участников и гостей фестиваля от профессионалов вокального искусства.

В 14 часов 11 февраля начнутся гала-концерт и церемония закрытия, рассказали в пресс-службе Старооскольского городского округа.