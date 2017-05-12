Культура:

Фестиваль «Наш кислород» соберёт в Белгороде 11 театральных коллективов из России, Украины и Беларуси

11:06
12 Мая 2017
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Сам областной центр будет представлен театром «Новая сцена-2» и театром «Спичка».

Международный фестиваль современного театра «Наш кислород 2.0» пройдёт 13 и 14 мая под лозунгом «Дыши свободно». Местом проведения станет Белгородский государственный центр народного творчества.

Открытие фестиваля состоится в 10:00 13 мая. Показ спектаклей продлится до полуночи. На следующий день фестиваль продолжит свою работу с 11 часов утра. Закрытие запланировано на 20:00. Помимо спектаклей в программу мероприятия включены читки четырёх пьес.

В этом году со своими спектаклями фестиваль посетят театральные коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Астрахани, Нижнего Новгорода, Воронежа, а также из Бреста (Беларусь) и Харькова (Украина).


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