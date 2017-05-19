Благотворительная акция дарения картин музею прошла в Белгороде

22:15

19 мая в Белгородском государственном художественном музее состоялась традиционная двенадцатая акция «Дары и дарители». Её приурочили к Международному дню музеев, который отмечался вчера, 18 мая.

Можно долго спорить о том, с чего начинается музей. Мы все знаем расхожую фразу, что театр начинается с вешалки. Конечно же, это образное выражение. Имеется в виду та материальная база, которая бросается в глаза, когда только заходишь в театр: здание, красота интерьеров, оформление условий для приёмов посетителей. Поэтому можно говорить, что музей тоже начинается с материально-технической базы, с инженерно-технических коммуникаций в том числе, которые обеспечивают сохранение наследия, хранящегося в музее. И всё-таки самое главное – это фонды. Не будет собрания – не будет музея, какое красивое здание ни построили и ни оборудовали бы. Сердце музея – собрание, но без экспозиции – это просто архив. Татьяна Лукьянова

директор Белгородского государственного художественного музея

Акция «Дары и дарители» стартовала в художественном музее в 2006 году. Она нацелена на привлечение внимание общественности к проблеме сохранения и приумножения культурного наследия региона и страны.

Фонды музея, как признаются сами сотрудники, в основном пополняются за счёт благотворительных пожертвований и безвозмездных даров меценатов. Из-за финансовых ограничений учреждение не всегда имеет возможность купить работы художников или коллекционеров. К слову, за 11 лет меценатами художественного музея успели побывать и губернатор Белгородской области Евгений Савченко, и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, а также учреждения и предприятия региона, сами художники и их родные. В свою очередь, музей помнит о своих дарителях. В 2011 году на первом этаже учреждения была открыта Почётная доска с именами меценатов музея. Сейчас там зафиксировано около 100 человек и организаций.

Сегодня к акции «Дары и дарители» присоединились некоторые белгородские художники, члены Союза художников России: Владимир Лыткин, Александр Сердюков, Леонид Пусный, Михаил Малофеев, Игорь Кириченко и главный художник Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина Марина Шепорнёва. Кто-то подарил одну свою работу, кто-то – несколько.

Это пейзаж-настроение. На картине – Графовка, лунная ночь. Мне кается, что лучшее место для работы художника – это музей. Владимир Лыткин

художник

К акции была приурочена уникальная выставка подарочных картин «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», представленная в зале № 2, и экспозиция малого формата «Дар бесценный» живописных работ заслуженного художника РФ Галины Макавеевой.

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