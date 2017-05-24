Две премии «Хранители памяти» вручили в Белгороде

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24 мая в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» наградили учреждения культуры за ценный вклад в музейное дело.

Премия присуждается уже в седьмой раз, учреждена была в 2011 году председателем Совета благотворительного фонда регионального развития С.В. Муравленко. Музеи, отмеченные сегодня, пополняют культурное наследие региона, ведут научно-просветительскую деятельность, реализуют масштабные проекты, направленные на сохранение памяти.

Многие люди недооценивают нашу работу. Мы, музейщики, выполняем всемирно-историческую миссию, сохраняем историческую память, помогаем обществу идти вперёд, не совершая ошибки прошлого, даём шанс будущим потомкам узнать о прошлых годах из первых уст. По достоинству наш труд оценил только Сергей Викторович Муравленко, благодаря ему наш музей на протяжении многих лет находится в хорошем состоянии. Мария Кугина директор музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»

В конкурсе принимали участие много музеев, каждый соответствовал требованиям и выбор был сложен. Но номинации всего две, а значит и победителя тоже два. В номинации «Жизнь в профессии» премию получила Мария Борисовна Кугина – директор музея-диорамы, который она возглавляет уже 28 лет, а в этом году вместе с музеем празднует большой юбилей – 30 лет.

Ещё одна номинация – «Лучшие музейные достижения года» была присуждена авторскому коллективу Ракитянского краеведческого музея за создание экспозиции в усадебном доме князей Юсуповых. Она расположилась на двух этажах в 10 комнатах усадьбы. История Ракитянского района и всей страны отражается через жизнь князей. Оба музея получили премию в 50 тысяч рублей.

Мы очень рады, что переехали в Юсуповский дворец. Переступив порог здания, мы начали работу. Интенсивную работу музей проделал быстро, много ездили в командировки в архивы, как итог – красивая большая экспозиция. Средства мы потратим на развитие музея. Светлана Кулешова директор Ракитянского краеведческого музея

Помимо этого, в 2017 году вручают специальный диплом премии в номинации «Лучшее музейное достижение года». Его получили сотрудники Губкинского краеведческого музея за научно-исследовательский проект и публикацию сборника «Писал он летопись войны».

Проект начался с того, что в фонды музея поступили подлинные фронтовые записи военного фотокорреспондента Василия Жилмосных. Музейщики Губкина решили написать книгу на их основе: о жизни во время войны, о тяготах и буднях солдат. После войны автор работал в газете и освещал военную тематику, всё это отражено в сборнике. Презентация книги состоится в сентябре 2017 года.

Наша работа очень интересна, отлична от других профессий. Музейщики любят историю, людей, интересуются всеми событиями, происходящими в своём крае, собирают ценные предметы. Краеведение – уникальная область. Вникнув в неё, не захочется уходить. Галина Мызина директор Губкинского краеведческого музея

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