Два фестиваля в Белгороде вошли в десятку главных музыкальных событий осени в России

11:39

Фестиваль симфонической и духовой музыки «Ривьера Open-Air» и «Шереметевские музыкальные ассамблеи» отметил портал «Национальный календарь событий».

Кроме Белгородской, двумя событиями в рейтинге отметились Астраханская и Калининградская области. Отметим также вошедший в десятку фестиваль «Джазовая провинция» в Курске и Воронеже.

«Ривьера Open-Air» пройдёт уже в эти выходные. Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» пройдёт в Белгородской филармонии с 17 ноября по 1 декабря.