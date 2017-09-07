Два фестиваля в Белгороде вошли в десятку главных музыкальных событий осени в России
Фестиваль симфонической и духовой музыки «Ривьера Open-Air» и «Шереметевские музыкальные ассамблеи» отметил портал «Национальный календарь событий».
Кроме Белгородской, двумя событиями в рейтинге отметились Астраханская и Калининградская области. Отметим также вошедший в десятку фестиваль «Джазовая провинция» в Курске и Воронеже.
«Ривьера Open-Air» пройдёт уже в эти выходные. Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» пройдёт в Белгородской филармонии с 17 ноября по 1 декабря.