«Чужой: Завет» вышел на экраны

11:14

Эту и другие премьеры можно увидеть в белгородских кинотеатрах уже сегодня, 18 мая.

Главный герой фантастического триллера «Чужой: Завет» (Режиссёр: Ридли Скотт. В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон. Хронометраж: 2 часа 03 минуты. Возрастной ценз: 18+) Ридли Скотт возвращается в созданную им же вселенную.

Экипаж космического корабля «Завет», следующего на труднодоступную планету в удалённой стороне галактики, обнаруживает, что неизведанный, по их мнению, рай, оказывается тёмным и опасным миром, где живёт единственный выживший член экспедиции «Прометей», андроид Дэвид.

Когда исследователи понимают, что им грозит опасность, им ничего не остается, кроме как попытаться сбежать.





Мультфильм «Трио в перьях» (Режиссёр: Тоби Генкель. В ролях: Алексей Воробьёв, Полина Гагарина. Хронометраж: 1 час 25 минут. Возрастной ценз: 6+) расскажет о приключениях воробья Ричарда, которого воспитывали аисты, и поэтому он считает себя одним из них.

Наступает момент, когда им нужно лететь на юг. Папа и мама Ричарда боятся, что он не справится с перелётом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист, и сам отправляется в Африку.

По пути он знакомится со странной совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Трио отправляется в путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере.





Циничный и обаятельный охотник за головами с Уолл-стрит Дэйн Дженсен, о котором пойдёт речь в драмё «Охотник с Уолл-стрит» (Режиссёр: Марк Уильямс. В ролях: Элисон Бри, Джерард Батлер, Уиллем Дефо. Хронометраж: 1 час 48 минут. Возрастной ценз: 12+), уже почти приблизился к осуществлению своей мечты и покорению бизнес-олимпа. Но ему придётся выбрать: карьера или семья.



