«Чудо-женщина» и «Нелюбовь» вышли на экраны

12:31

Эти и другие премьеры можно увидеть в белгородских кинотеатрах уже сегодня, 1 июня.

Главная героиня фэнтези-приключений «Чудо-женщина» (Режиссёр: Пэтти Дженкинс. В ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Крис Пайн. Бюджет: $ 100 000 000. Хронометраж: 2 часа 15 минут. Возрастной ценз: 16+) когда-то была известна как Диана, принцесса амазонок, выросшая на спрятанном от внешнего мира райском острове и подготовленная как непобедимый воин.

Однажды на затерянном берегу терпит бедствие американский лётчик и рассказывает Диане о войне во внешнем мире, и она принимает решение покинуть свой дом, чтобы остановить угрозу. Сражаясь наравне с мужчинами, Диана осознаёт всю силу своих уникальных способностей и своё истинное предназначение.





Анимационная комедия «Спарк. Герой вселенной» (Режиссёр: Аарон Вудли. В ролях: Джессика Бил, Сьюзен Сарандон. Хронометраж: 1 час 31 минута. Возрастной ценз: 6+) расскажет об отважном Спарке и его друзьях, который попробует спасти планету от могущественных сил зла, захвативших её.

Его храброе и доброе сердце, воля к победе и преданная команда помогают справиться с любой задачей.





Семейная анимация «Подводная эра» (Режиссёр: Хулио Сото Гурпиде. В ролях: Фил ЛаМарр, Джесс Харнелл. Хронометраж: 1 час 32 минуты. Возрастной ценз: 6+) перенесёт зрителей в 2100 год, когда все люди покинули планету, а на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Одни из которых – любознательный глубоководный осьминожек Дип, пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис.

Когда их дом оказался в опасности, дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за подмогой на другой конец океана. Всех героев ждут удивительные приключения.





Экшен-комедия «Спасатели Малибу» (Режиссёр: Сет Гордон. В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон. Хронометраж: 1 час 57 минут. Возрастной ценз: 18+) – это полнометражный перезапуск культового одноимённого сериала.

Новички хотят попасть в команду суперпрофессиональных и суперсексуальных спасателей Малибу, которые охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде.

Опытный спасатель Митч Бьюкеннон и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж может исчезнуть по причине того, что крупная нефтяная компания планирует разрушить побережье.





В центре сюжета драмы «Нелюбовь» (Режиссёр: Андрей Звягинцев. В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин. Бюджет: $ 4 000 000. Хронометраж: 2 часа 07 минут. Возрастной ценз: 18+) – мучительный развод современной московской семьи. По факту они ещё супруги, но каждый из них уже начал новую жизнь, и поэтому они не могут дождаться, когда же будет покончено с формальностями и случится развод.

Бесконечно ссорясь и конфликтуя, Женя и Борис совсем забывают о чувствах своего единственного ребёнка, 12-летнего Алёши, который ощущает себя абсолютно ненужным обоим родителям. И в какой-то момент, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.



