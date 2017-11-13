Четыре мировые премьеры прозвучали на джазовом фестивале в Белгороде

18:35

В минувшие выходные в городе побывали петербургский композитор Игорь Кальварский, мультиинструменталист Давид Голощёкин и саксофонист Тимур Некрасов.

На фестивале «Мировая классика в джазовых тонах» выступили «Академик-бэнд» Российской академии музыки им. Гнесиных, биг-бэнд No Comment и симфонический оркестр Белгородской филармонии.

В большом зале филармонии белгородцы услышали аранжировки русской классической музыки, шедевры старого и нового джаза, импровизации. В том числе четыре мировые премьеры произведений Игоря Кальварского: «Ноктюрн», «Кролл-Блюз», «Денди» и парафраз на тему Луиса Бонфа.

В конце этой недели фестиваль пройдёт в Московском международном доме музыки: «Академик-бэнд» и No Comment выступят в Светлановском зале.

Фото Даниила Добродомова