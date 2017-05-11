Более 70 репродукций картин Винсента Ван Гога представят в Белгороде

09:45

Экспозиция будет работать в Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина с 12 мая по 4 июня.

Посетители выставки «Ван Гог. Симфония цвета» смогут детально изучить более 70 полюбившихся репродукций картин нидерландского художника-постимпрессиониста, выполненных в технике жикле, познакомиться с историей его жизни и приобрести репродукции понравившихся работ, рассказали в фотогалерее.

Помимо этого для посетителей подготовлен мастер-класс «Рисуем картину Ван Гога», который проведёт профессиональный художник с опытом преподавания живописи. Узнать подробнее о мастер-классах, ознакомиться с расписанием, записаться на них, а также забронировать и приобрести билеты на выставку можно на сайте проекта.

Винсент Ван Гог – один из известнейших мировых художников, прославившийся своей экспрессивной манерой письма. За свою недолгую и сложную творческую жизнь он создал более двух тысяч произведений искусства, среди которых 930 картин и 1100 рисунков и эскизов. Большую часть своей жизни Ван Гог жил в бедности. При жизни художника только одна его работа «Красные виноградники в Арле» была продана за существенную сумму. Но сейчас его работы, как показывают оценки с аукционов и частных продаж, входят в число самых дорогих картин. Так, картина Ван Гога «Ирисы» была продана более чем за 100 млн долларов.