Культура:

Более 70 репродукций картин Винсента Ван Гога представят в Белгороде

09:45
11 Мая 2017
37
0

Экспозиция будет работать в Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина с 12 мая по 4 июня.

Посетители выставки «Ван Гог. Симфония цвета» смогут детально изучить более 70 полюбившихся репродукций картин нидерландского художника-постимпрессиониста, выполненных в технике жикле, познакомиться с историей его жизни и приобрести репродукции понравившихся работ, рассказали в фотогалерее.

Помимо этого для посетителей подготовлен мастер-класс «Рисуем картину Ван Гога», который проведёт профессиональный художник с опытом преподавания живописи. Узнать подробнее о мастер-классах, ознакомиться с расписанием, записаться на них, а также забронировать и приобрести билеты на выставку можно на сайте проекта.

Винсент Ван Гог – один из известнейших мировых художников, прославившийся своей экспрессивной манерой письма. За свою недолгую и сложную творческую жизнь он создал более двух тысяч произведений искусства, среди которых 930 картин и 1100 рисунков и эскизов. Большую часть своей жизни Ван Гог жил в бедности. При жизни художника только одна его работа «Красные виноградники в Арле» была продана за существенную сумму. Но сейчас его работы, как показывают оценки с аукционов и частных продаж, входят в число самых дорогих картин. Так, картина Ван Гога «Ирисы» была продана более чем за 100 млн долларов.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11553
В Белгородскую область возвращаются морозы
10075
Заморозки ожидаются в Белгородской области
8145
Белгородец получил по суду компенсацию за «съеденные» банкоматом 40 тысяч рублей
8010
Страсти вокруг одной парковки: встреча № 3
7767
День Победы в Белгороде: программа праздника
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика