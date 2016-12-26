Белгородский балет «Мариданс» отметил своё совершеннолетие

16:53

Коллективу исполнилось 18 лет. Танцоры отпраздновали день рождения на сцене ДК «Энергомаш».

Они презентовали новую программу «Спасите планету». Своё название она получила в честь одноимённого номера, который принёс коллективу «Мариданс» награду на ХХ Чемпионате мира по танцевальному шоу.

Праздничный сольный концерт собрал на одной сцене взрослый балет, взрослый и юниорские составы, а также детский состав с премьерой номера.



Уже по сложившейся традиции, руководство балета пригласило на свои концерты и детей – подопечных благотворительных фондов города.

В этот раз концерт посетили также выпускники балета, «золотой состав» 2006-2007 года, которые 10 лет назад завоевали для Белгорода первое золото чемпионата мира. Сейчас его участники уже сами стали хореографами, создали свои танцевальные коллективы и школы.

Поздравили балет «Мариданс» первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров, начальник управления культуры Белгородской области Сергей Курганский, проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова.

Сегодня на концерте мы видели всех победителей, и я хочу сказать, что это настоящий подвиг наших танцоров, наших спортсменов. За 18 лет существования коллектив объединил сотни детей, школьников и студентов. И сегодня «Мариданс» достойно представляет Белгородчину на главных танцевальных площадках страны и мира. Мы знаем, что за каждой выигранной медалью стоит многолетняя системная работа, колоссальные усилия, воля к победе. Я хочу сегодня сказать слова благодарности тренерам и руководителям коллектива, родителям и семьям танцоров, которые вместе с ними ковали эти победы. Александр Скляров



Почётной грамотой областной Думы Александр Скляров наградил вице-президента региональной детско-юношеской общественной организации «Федерация современного и спортивного танца» Андрея Дегтярёва, выпускниц балета «Мариданс», руководителей коллектива «Сказка», выпускниц «Мариданса» – обладательниц двух золотых наград чемпионата мира Елену Проценко и Оксану Савенко, руководителя танцевального пространства «Сказка» Марину Гладченко.

Также участники юниорского балета «Мариданс» были отмечены Почётными грамотами управления культуры Белгородской области.

Планируется, что руководителя «Мариданса» Марину Дегтярёву областная Дума в начале следующего года отметит медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени. Танцоры, обладатели золотых медалей ХХ Чемпионате мира по танцевальному шоу, и их тренеры будут удостоены Почётных грамот губернатора Белгородской области. В их число войдут Арина Якименко, Екатерина Иванова, Светлана Потрясаева, Ольга Визовская, Кристина Труфанова и Дмитрий Кумченко.