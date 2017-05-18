Белгородский театр «Спичка» победил в международном фестивале современного театра «Наш кислород 2.0»

18:07

Он стал лучшим в номинации «За поиски художественного синтеза в спектакле».

На фестивале труппа «Спички» под руководством Оксаны Половинкиной представила спектакль «Собаки и люди» по пьесе Анны Истоминой «Александра Ивановича похищают». Кроме того, актёр театра Антон Яников взял главный приз в номинации «Дебют».

Лучшие проникновенные монологи по мнению жюри оказались у театра «СТУДИЯ. Project». Московский театр (режиссёр – Евгений Балтин) поставил спектакль «Дочка» по одноимённому рассказу Захара Прилепина и пьесе Екатерины Гузёмы «Вся правда о моём отце».

В номинации «За обращение к современной драматургии» победила «Студия-Луна» из Тюмени. Актёры под руководством Олега Вешкурцева поставили спектакль Dream's по пьесе Ивана Вырыпаева «Сны».

Творческое объединение DIY-театр из Харькова, которое открывало фестиваль постановкой «Как дети» по пьесе Ясмины Реза «Бог резни», подготовило лучшее художественное оформление спектакля и победило в одноимённой номинации.

Жюри высшей оценкой отметило музыку в спектакле «Разговоры влюблённых о падежах, море и заработной плате» по пьесе Дмитрия Сухотерина в исполнении «Нетеатра драмы и комедии» из Нижнего Новгорода (режиссёр – Дмитрий Сухотерин). В результате коллектив победил в номинации «За музыкальное оформление спектакля».

Актуальную и социальную значимость спектакля, по мнению жюри, смог достичь в своей постановке режиссёр Борис Алексеев. С воронежским театральным центром «Никитинский» он поставил и показал на фестивале спектакль Anthropogen. Modernity по собственной одноимённой пьесе.

Лучшим актёрским ансамблем был признан общедоступный театр «Периферия» из Астрахани (режиссёр – Александр Беляев).

Приз «За лучшую мужскую роль» взял Дмитрий Сухотерин из «Нетеатра драмы и комедии», который играл в постановке по собственной пьесе.

Номинацию «Лучшая женская роль» поделили две актрисы: Полина Купчаева из екатеринбургского «Открытого студийного театра» и Эллина Бердюгина из московской труппы «Театрика на Вековой», по информации из официального паблика фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Гран-при взяла актёрская компания «Напротив» из Бреста. Под управлением Дениса Фёдорова и Андрея Савченко они показали спектакль «Билингвы. Брест».

Посмотреть полные итоги фестиваля можно здесь.