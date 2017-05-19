Культура:

Белгородский драмтеатр готовится к началу репетиций спектакля «Зыковы»

12:35
19 Мая 2017
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Постановкой по пьесе Максима Горького планируется открыть 82-й сезон.

Постановщиком спектакля на щепкинской сцене станет главный режиссёр ЦАТРА, народный артист России Борис Морозов. Репетиции начнутся уже через месяц.

В качестве художника-постановщика спектакля выступит специально приглашённая Анастасия Глебова, уже известная белгородцам по совместным работам с Юрием Йоффе. Художником по костюмам станет Андрей Климов.

Главную роль Антипы Ивановича Зыкова исполнит народный артист России Виталий Стариков. Также в спектакле будут заняты Вероника Васильева, Валерия Ерошенко, Нина Кранцевич, Надежда Пахоменко, Игорь Ткачёв, Владимир Кубриков, Андрей Терехов, Дмитрий Гарнов, Илья Васильев и Дмитрий Евграфов, рассказали в театре.

По словам Бориса Морозова, пьеса очень русская, она показывает, как человек может упасть во грех, во тьму страстей, и в то же время – как он может возродиться, воспрять духом. Написанная между русскими революциями в преддверии Первой мировой войны, сегодня она приобретает очень актуальное, даже пророческое звучание. 


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