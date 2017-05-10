Белгородские музыканты победили в международном конкурсе хорового пения

11:17

Лауреатов конкурса «Московская весна A Cappella» помогло определить зрительское интернет-голосование.

Итоги творческого соревнования были подведены 8 мая. Камерный хор Белгородской государственной филармонии стал лауреатом III степени.

В жюри конкурса входили музыканты, композиторы, продюсеры из России и других стран, сообщает пресс-служба Белгородской государственной филармонии.

Фото участников камерного хора Белгородской государственной филармонии