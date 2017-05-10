Культура:

Белгородские музыканты победили в международном конкурсе хорового пения

11:17
10 Мая 2017
72
0

Лауреатов конкурса «Московская весна A Cappella» помогло определить зрительское интернет-голосование.

Итоги творческого соревнования были подведены 8 мая. Камерный хор Белгородской государственной филармонии стал лауреатом III степени.

В жюри конкурса входили музыканты, композиторы, продюсеры из России и других стран, сообщает пресс-служба Белгородской государственной филармонии.

Фото участников камерного хора Белгородской государственной филармонии


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

10752
В Белгородскую область возвращаются морозы
7959
Белгородец получил по суду компенсацию за «съеденные» банкоматом 40 тысяч рублей
7735
Страсти вокруг одной парковки: встреча № 3
7674
День Победы в Белгороде: программа праздника
7422
Мать с двумя детьми пропала в Яковлевском районе
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика