Белгородская «Голоvа» – снова лидер в новом сезоне «Слобожанки»

11:42

18 мая в Центре молодёжных инициатив стартовал новый сезон Межрегиональной Слобожанской лиги КВН.

Традиционно зал ЦМИ наполнился любителями КВН посмеяться от души. В первой игре 1/8 финала приняли участие пять команд: белгородская команда «Голоvа», гости из Донецка – «Пальцем в небо», столичные кавээнщики – «Крышка Люка», гости из культурной столицы – «Закон и порядок» и вторая команда Белгорода – «Компот».

Команды сыграли три конкурса – приветствие, триатлон и музыкальный номер. Сезон открыла команда «Компот» задорными шутками о проблемах в разговорной речи. После первого конкурса лидерами стали питерцы и «Голоvа».

Конкурс от жюри – триатлон прошёл весело, первым начал Алексей Молчанов (команда КВН «Пятый элемент»):

– Композитор Мендельсон написал свадебный марш, хотя сам прожил холостяком. А о каком разводе знаете вы?

«Закон и порядок» отвечают:

Мы из Питера, мы знаем только о разводе мостов!

После второго конкурса в лидеры вырвались чемпионы 2016 года. В музыкальном конкурсе участники задействовали максимум направлений эстрады от рэпа до шуточных песен. «Голоvа» показала на сцене целый батл о дизреспектах в музыке, звучит в котором участвовали Стас Михайлов, Ольга Бузова, Николай Басков, и Сергей Шнуров и другие представители нашего шоу-бизнеса.

По итогам всех трёх конкурсов и игры в целом лидером стала белгородская «Голоvа» с суммой 10,1 баллов. Все команды прошли в следующий этап, открыв свой рейтинговый счёт.

Слобожанская лига с этого сезона стала межрегиональной, а до этого была центральной лигой Международного союза КВН. Уже третий год «Слобожанку» играют в Белгороде, до этого она проводилась в Харькове.

Фото Анаит Мурадян