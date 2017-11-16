Артём Варгафтик рассказал белгородцам о веймарском периоде творчества Баха

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Музыкальные «иллюстрации» представил екатеринбургский органист Тарас Багинец.

Концерт прошёл в Белгородской государственной филармонии 15 ноября.

Зрители познакомились с особенностями начала творческого пути Иоганна Себастьяна Баха. Музыковед, радио- и телеведущий Артём Варгафтик поведал историю одного из величайших композиторов мира. Белгородцы узнали многое и об особенностях социального устройства Германии начала XVIII века.

Лауреат международных конкурсов Тарас Багинец, уже известный белгородским любителям органной музыки, был тепло принят слушателями. Его мастерство позволило «вживую» окунуться в атмосферу музыки, написанной Бахом 300 лет назад, почувствовать её непреходящую актуальность.

24 апреля белгородских любителей музыки ждёт продолжение баховского проекта Артёма Варгафтика и Тараса Багинца.