Культура:

Анна Кутняк из Белгорода стала победительницей конкурса русского стиля и этикета «Тургеневская девушка»

10:33
29 Мая 2017
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Участница поразила жюри великолепным исполнением романса на стихи Тургенева «Утро туманное».

Мероприятие прошло на сцене Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева и собрало девять участниц из разных регионов ЦФО.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, принять участие в конкурсе могла любая представительница прекрасного пола от 18 до 25 лет. Претендентки на звание «тургеневской девушки» получали оценки за участие в творческом конкурсе, знание творчества и биографии Ивана Сергеевича Тургенева, чувство стиля, мастерство импровизации, знание домашнего и бального дворянского этикета и т. д.

Победительницей конкурса названа Анна Кутняк из Белгорода. Она будет награждена путешествием в «тургеневский» Париж. Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования забрала Полина Горельцева из Тулы.

Для всех участниц конкурса будет организована поездка в Санкт-Петербург с экскурсионной программой по тургеневским местам.


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