«Анна Каренина. История Вронского» и «Мумия» – сегодня в кино

10:31

Новый взгляд на известную всем историю, продолжение франшизы о мумии – всё это можно увидеть сегодня, 8 июня, в белгородских кинотеатрах.

Драма «Анна Каренина. История Вронского» (Режиссёр: Карен Шахназаров. В ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев. Бюджет: $ 9 000 000. Хронометраж: 2 часа 18 минут. Возрастной ценз: 12+) перенесёт зрителей в 1904 год – в год Русско-японская войны, в Маньчжурию.

Российский военный госпиталь перемещается в полузаброшенную китайскую деревню. Его начальник – Сергей Каренин узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, погубивший его мать, Анну Каренину, и послуживший косвенной причиной смерти отца.

Он идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Вронский тоже узнаёт во враче сына Анны Карениной и решается рассказать ему историю своей трагической любви к ней, отметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

Окунувшись в воспоминания, Вронский переосмысливает события, после которых минуло 30 лет, и понимает, что они никогда не покидали его. Настал момент отпустить то, что должно стать просто памятью.





Действие в фильме «Мумия» (Режиссёр: Алекс Куртцман. В ролях: Том Круз, Расселл Кроу, София Бутелла. Бюджет: $ 125 000 000. Хронометраж: 1 час 45 минут. Возрастной ценз: 16+) происходит в безжалостной пустыне, где в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона.

Однажды она явится в этот мир, чтобы вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. И тогда миром будут править боги и монстры.

В следующих частях фильма, возможно, появятся такие известные герои фильмов ужасов, как Франкенштейн, Дракула, Ван Хельсинг и другие.



