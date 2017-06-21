Амфитеатр построят в Ботаническом саду Белгородского госуниверситета
В живописном месте на лоне природы будут проводиться различные творческие мероприятия.
Мы буквально через неделю начинаем строительство великолепного летнего амфитеатра где-то на 350 мест. Сцена будет уходить в лесной массив. Мы хотим до 1 сентября построить. Стройка там не такая уж сложная.
Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»
По словам главы университета, в новом творческом пространстве будут проводиться традиционные «НеслуЧАЙные встречи» и другие мероприятия.