Амфитеатр построят в Ботаническом саду Белгородского госуниверситета

16:25

В живописном месте на лоне природы будут проводиться различные творческие мероприятия.

Мы буквально через неделю начинаем строительство великолепного летнего амфитеатра где-то на 350 мест. Сцена будет уходить в лесной массив. Мы хотим до 1 сентября построить. Стройка там не такая уж сложная. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

По словам главы университета, в новом творческом пространстве будут проводиться традиционные «НеслуЧАЙные встречи» и другие мероприятия.