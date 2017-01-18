Алексей Варламов и Евгений Водолазкин – на Рождественской литературной гостиной в Белгороде

14:29

17 января открылась митрополичья литературная гостиная, посвящённая главному празднику христиан – Рождеству.

По традиции вечер начался с двух выставок, которые организуют Белгородский художественный музей и Белгородская областная научная библиотека. Первая – художественная, где экспонировались холсты с изображением зимы, зимних мотивов, рождественских празднеств, гуляний и пейзажи родного края. На картинах – старинные улочки русских городов и православная архитектура, преображённая искрящимся снегом, городская и сельская жизнь русской провинции. В своей картине «Без наследников» Иван Чернышов рисует зимний пейзаж, пасмурный день с приглушёнными красками для усиления ощущения одиночества.

Некоторые авторы воспевают родные города, загадочные природные явления, монастыри и православные сооружения. Белгородский художник Борис Бутунин озадачен экологической обстановкой и поэтому пишет картину «Спаси и Сохрани», где изображены горящие природные комплексы, которые гибнут безвозвратно.

Вторая выставка «Рождество Христово – ожидание чуда» – литературная, посвящена Рождеству Христову, долгожданному празднику. Экспозиция рассказывает о традиции празднования Рождества в России, богослужениях и праздничных песнопениях, украшениях домов и городов, обмене подарками, праздничной трапезе и, конечно, ёлке. Откуда появился главный символ праздника – ёлка исследует филолог Елена Душечкина в своей книге «Русская ёлка», где подробно рассказывает о первой ёлке, появившейся в русской семье, чем её украшали и из чего делали игрушки. Она прослеживает трёхвековую историю русской ёлки изменения в отношении к этому дереву – от восторга до непринятия. В конце XIX века периодически печатались в журналах снимки с подготовки этого дерева к празднику или же фотоёлки бедняков и богатых – разница есть.

Вторая часть выставки посвящена гостям Рождественской митрополичьей гостиной – Алексею Варламову и Евгению Водолазкину. Исследователь истории русской литературы XX века Алексей Варламов – один из авторов, способствующий возрождению серии книг «ЖЗЛ» (жизнь замечательных людей), которая посвящена знаковым людям в литературной истории страны. Перу Варламова принадлежат книги о Григории Распутине, Андрее Платонове, Михаиле Булгакове, Алексее Толстом. А название романа «Мысленный волк» восходит к православной молитве Иоанна Златоуста, которая читается перед святым причастием. Это роман о поиске Бога, о стоянии на своих ценностях.

Книги второго гостя Евгения Водолазкина – знатока древнерусской литературы также были представлены на выставке. За свою книгу «Авиатор» он получил вторую премию «Большая книга» в конце 2016 года.

Евгений Водолазкин рассказал о монстрах, о том, что думали об удивительных созданиях в средневековье. Вот некоторые из них: люди-аримаспы живут в дальних землях татарских земель, имеют по одному глазу или оку и сражаются с грифами за жемчуг или золото. Люди-астонии живут в индийской земле, сами мохнатые без обеих губ, опасаются деревьев, пахучих кореньев и цветов, не пьют, не едят, только нюхают. Люди-атонасии живут на севере океана, уши столь велики, что покрывают они ими всё своё тело. Люди- попадесы живут над морем и океаном, головы у них человеческие, а руки и ноги – лошадиные, ходят на четырёх ногах. Люди-неафоры обитают в дальних татарских землях, превращаются из человека в волка и наоборот.

Также существуют люди-котайны, живут под сицилийской горой, именуемой Этной. Великаны имеют один глаз, думают, что нет на земле людей, у которых два глаза, молятся солнцу и луне. Вот что значит толерантность древнерусского автора: описывают человека с одним глазом и всё-таки говорят, что естеством он очень хорош. Евгений Водолазкин российский литературовед и писатель

Мифология – способ мышления, который был свойствен в античности и средневековье. Сейчас используют не только старые мифы, но и продолжают создавать новые. По словам Евгения Германовича, миф создают и развивают те, кто является его действующими лицами, потому что человеку часто легче жить в оболочке мифа, чем быть частным лицом и обнаруживать собственную сущность.

Евгений Водолзакин уже второй раз выступал перед белгородцами, до этого его доклад «Христианское понимание истории» слушали в белгородской духовной семинарии и гости митрополичьей литературной гостиной. На этот раз с ним посетила Белгород его супруга Татьяна Руди – сотрудник отдела древнерусской литературы Пушкинского дома.

Татьяна Робертовна уже несколько лет занимается житиями святых. Жития святых – памятники христианской письменности, посвящённые жизнеописанию и прославлению подвижников церкви, причисленных к лику святых. Вместе с произведениями других жанров, к которым относятся в первую очередь службы, похвальные слова, сказания об обретении и перенесении мощей, повести о чудесах жития святых образуют корпус агиографических текстов.

Этот жанр возник непосредственно с развитием истории христианства. Ранние тексты – это I-III века – акты мучеников, свидетельства гибели первых христиан, которые приняли смерть за веру, составлялись на основе протоколов судебных процессов. Собрания таких сведений включали лишь имя святого и день его повиновения, иногда с упоминанием места. Впоследствии они стали основой мартирологий – списка мучеников, выстроенного по хронологическому принципу. Татьяна Руди исследователь древнерусской литературы Пушкинского дома

Другой вид – мартирии, более пространная форма изложения: записи свидетельств очевидцев о страданиях претерпевших мучения за Христа. Не просто фиксация смерти, но и описание самих страданий. Наиболее значительный текст такого типа – «Мученичества Святого Поликарпа». Впоследствии жития святых приобрели строгие содержательно-структурные ограничения.

В течение вечера эта тема поднималась не раз, и гостей заинтересовал вопрос о сходствах и различиях таких жанров, как жития святых и биография. Варламов отошёл от средневековья ближе к XX веку и рассказал о биографических книгах, являющихся, по его словам, противоположностью агиографическим жанрам. Ведь задача биографии – понять, как было на самом деле, раскрыть разные стороны жизни героя. Смысл биографического жанра – демифологизировать то, что было создано человеческим сознанием и воображением.

У Алексея Николаевича на сегодняшний день семь героев: Пришвин, Грин, Толстой, Распутин, Булгаков, Платонов и Шукшин. По его словам, они очень разные писатели, но родились в одной стране и прошли через трагический перелом – революцию. В их судьбах можно найти ответы на вопросы, которые ставила жизнь.

Например, Михаила Пришвина большинство считает писателем-натуралистом, который больше писал о природе. Он всю жизнь вёл дневник, в котором фиксировал детально и подробно события XX века в России. Летом 1917 года он записал свои ужасные ощущения происходящего. В соседней от него деревне находился Иван Бунин, в его дневнике также отмечены события революции. Оба проклинают большевиков, и видят, что на Россию надвигается катастрофа. Пришвин мучительно переходит на сторону большевиков и пишет в дневнике: «Делать нечего – я большевик». Алексей Варламов исследователь истории русской литературы XX века, ректор Литературного института имени А. М. Горького

Активно принимал участие в дискуссиях присутствовавший на литературном вечере губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

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