Афиша выходного дня: «Белгородский карагод», благотворительный турнир по настольному футболу и День рождения Деда Мороза

08:00

ИА «Бел.Ру» рассказывает, чем заняться 18 и 19 ноября.

Разное

18 ноября

ВК «Белэкспоцентр», Победы, 147а

10:00-16:00 VIII межрегиональная выставка «Зимний салон»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-29-41

XV открытый областной конкурс народного творчества «Белгородский карагод 2017»

ГЦНТ «Сокол», Б. Хмельницкого, 137к

18 ноября

10:30 Конкурсные выступления. Номинация «Народный танец» (категории малые и большие ансамбли)

19 ноября

15:00 Торжественное закрытие. Награждение победителей. Гала-концерт

Телефон для справок: +7 (4722) 35-86-15

Всемирная неделя предпринимательства

Белгородская государственная филармония, Белгородского полка, 56а

18 ноября

10:00-18:00 Форум, посвящённый женскому предпринимательству в области красоты и здоровья

19 ноября

12:00-14:00 Презентация и образовательная программа «Новая компания в инвестициях». Консалтинговая компания «Like Дивижн»

Театры

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

18 ноября

15:00 Лирическая комедия «Эти свободные бабочки»

18:00 Комедия «Любовь и голуби»

19 ноября

18:00 Комедия-водевиль «Ханума»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11

18 ноября

19:00 «Искушение идеологией идиота»

19 ноября

19:00 «Собаки и люди»

Телефоны для справок: +7 (910) 030-72-22, +7 (909) 203-80-50

Театр «Новая сцена – 2», Широкая, 1

18-19 ноября

19:30 «Города одиночества»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

Кино

18-19 ноября в прокате:

Фантастика «Лига справедливости»

Комедия «Мифы»

Ужасы «Джиперс Криперс 3»

Детектив «Убийство в Восточном экспрессе»

Драма «Дело храбрых»

Мультфильм «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Драма «Чудо»

Триллер «Субурбикон»

Фэнтези «Тор: Рагнарёк»

Мультфильм «Маленький вампир»

Приключения «Последний богатырь»

Комедия «Женись на мне, чувак»

Ужасы «Обитель теней»

Драма «Матильда»

Драма «Прощай, Кристофер Робин»

Документальный «David Bowie это…»

Драма «Последний портрет»

Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)

Музыка

Белгородская государственная филармония, Белгородского полка, 56а

18 ноября

17:00 «Те самые песни»

Телефон для справок: +7 (4722) 333-319

18 ноября

БГЦНТ, Широкая, 1

11:00 X областной конкурс духовых оркестров «Играй, музыкант!»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Спорт

18-19 ноября

ТРЦ «МегаГринн», Б. Хмельницкого, 137т

12:00-19:00 II благотворительный турнир по настольному футболу

Телефон для справок: +7 (4722) 36-50-78

Детская афиша

Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8

18 ноября

11:00 «Гуси-лебеди»

11:00, 13:00 «Волшебная лампа Аладдина»

19 ноября

11:00, 13:00 «Машенька и медведь»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

18 ноября

11:00, 16:00 Музейно-образовательный проект «Искусство из бумаги: Самолёт»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-16-75

«Шёлковые детки», Шаландина, 9

18 ноября

12:00, 13:00 Мастер-класс «Кот-рыболов»

17:30 Праздник «NeЛопни»

19 ноября

13:00 Мастер-класс «Кот-рыболов»

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

«Солнечный город», Архиерейская, 2а

18 ноября

14:00 Мастер-класс «Розы маслом»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-70-56

«Дом офицеров», Куйбышева, 33а

18 ноября

14:00 Урок-игра «Три кита актёрского мастерства»

Телефон для справок: +7 (952) 436-55-94

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

19 ноября

11:00 «Карлик Нос»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15

19 ноября

16:00 Сладкая вечеринка «Всё в шоколаде»

Телефон для справок: +7 (4722) 500–407

Выставки

18-19 ноября

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а

10:00 «Жизнь как стремление к добру», «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы», «Куклы из сказок и легенд», «События, которые потрясли мир», «Тайна серебряного сосуда»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38

09:00 «Двенадцать. Русские писатели в 1917 году»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43

10:00 «Ситцевая палитра», «Белгородские святыни», «День 7 ноября – красный день календаря», «Природы дар благословенный», «Личность в истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

10:00 «Забрала молодую жизнь война…»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77

10:00 «Святой Иоасаф Белгородский», «Постигая природу»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

10:00 «Народный мастер – 2017»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Акварель души моей», «Дорога за горизонт»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Смольный институт благородных девиц»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4

11:00-19:00 «Пушкин и Белгородчина»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53

09:00 Выставка керамики, «Кружевоплетение»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69

10:00 «Прекрасное в простом», «Магия фрактала» Феликса Пятаковича

Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36

Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52

09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Библиотеки

Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а

10:00 «Октябрь семнадцатого»

18 ноября

18:00 Встреча в литературной студии «Я в поколенье друга не нашёл»

19 ноября

16:00 Показ видеоверсии спектакля «Горе от ума» в рамках проекта «ВидеоТеатр»

Телефон для справок: +7 (4722) 31-01-62

Цирки, зоопарки

Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в

18 ноября

11:00-12:00 и 13:00-14:00 Контактный зоопарк в экзотариуме

12:00-13:00 День рождения Деда Мороза

19 ноября

11:00-12:00 и 13:00-14:00 Контактный зоопарк в экзотариуме

12:00-15:00 Мастер-класс по созданию народных украшений «Морозные узоры»