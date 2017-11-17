Афиша выходного дня: «Белгородский карагод», благотворительный турнир по настольному футболу и День рождения Деда Мороза
ИА «Бел.Ру» рассказывает, чем заняться 18 и 19 ноября.
Разное
18 ноября
ВК «Белэкспоцентр», Победы, 147а
10:00-16:00 VIII межрегиональная выставка «Зимний салон»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-29-41
XV открытый областной конкурс народного творчества «Белгородский карагод 2017»
ГЦНТ «Сокол», Б. Хмельницкого, 137к
18 ноября
10:30 Конкурсные выступления. Номинация «Народный танец» (категории малые и большие ансамбли)
19 ноября
15:00 Торжественное закрытие. Награждение победителей. Гала-концерт
Телефон для справок: +7 (4722) 35-86-15
Всемирная неделя предпринимательства
Белгородская государственная филармония, Белгородского полка, 56а
18 ноября
10:00-18:00 Форум, посвящённый женскому предпринимательству в области красоты и здоровья
19 ноября
12:00-14:00 Презентация и образовательная программа «Новая компания в инвестициях». Консалтинговая компания «Like Дивижн»
Театры
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
18 ноября
15:00 Лирическая комедия «Эти свободные бабочки»
18:00 Комедия «Любовь и голуби»
19 ноября
18:00 Комедия-водевиль «Ханума»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11
18 ноября
19:00 «Искушение идеологией идиота»
19 ноября
19:00 «Собаки и люди»
Телефоны для справок: +7 (910) 030-72-22, +7 (909) 203-80-50
Театр «Новая сцена – 2», Широкая, 1
18-19 ноября
19:30 «Города одиночества»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
Кино
18-19 ноября в прокате:
Фантастика «Лига справедливости»
Комедия «Мифы»
Ужасы «Джиперс Криперс 3»
Детектив «Убийство в Восточном экспрессе»
Драма «Дело храбрых»
Мультфильм «Ван Гог. С любовью, Винсент»
Драма «Чудо»
Триллер «Субурбикон»
Фэнтези «Тор: Рагнарёк»
Мультфильм «Маленький вампир»
Приключения «Последний богатырь»
Комедия «Женись на мне, чувак»
Ужасы «Обитель теней»
Драма «Матильда»
Драма «Прощай, Кристофер Робин»
Документальный «David Bowie это…»
Драма «Последний портрет»
Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
Белгородская государственная филармония, Белгородского полка, 56а
18 ноября
17:00 «Те самые песни»
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
18 ноября
БГЦНТ, Широкая, 1
11:00 X областной конкурс духовых оркестров «Играй, музыкант!»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Спорт
18-19 ноября
ТРЦ «МегаГринн», Б. Хмельницкого, 137т
12:00-19:00 II благотворительный турнир по настольному футболу
Телефон для справок: +7 (4722) 36-50-78
Детская афиша
Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8
18 ноября
11:00 «Гуси-лебеди»
11:00, 13:00 «Волшебная лампа Аладдина»
19 ноября
11:00, 13:00 «Машенька и медведь»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
18 ноября
11:00, 16:00 Музейно-образовательный проект «Искусство из бумаги: Самолёт»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-16-75
«Шёлковые детки», Шаландина, 9
18 ноября
12:00, 13:00 Мастер-класс «Кот-рыболов»
17:30 Праздник «NeЛопни»
19 ноября
13:00 Мастер-класс «Кот-рыболов»
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
«Солнечный город», Архиерейская, 2а
18 ноября
14:00 Мастер-класс «Розы маслом»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-70-56
«Дом офицеров», Куйбышева, 33а
18 ноября
14:00 Урок-игра «Три кита актёрского мастерства»
Телефон для справок: +7 (952) 436-55-94
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
19 ноября
11:00 «Карлик Нос»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15
19 ноября
16:00 Сладкая вечеринка «Всё в шоколаде»
Телефон для справок: +7 (4722) 500–407
Выставки
18-19 ноября
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а
10:00 «Жизнь как стремление к добру», «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы», «Куклы из сказок и легенд», «События, которые потрясли мир», «Тайна серебряного сосуда»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38
09:00 «Двенадцать. Русские писатели в 1917 году»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43
10:00 «Ситцевая палитра», «Белгородские святыни», «День 7 ноября – красный день календаря», «Природы дар благословенный», «Личность в истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
10:00 «Забрала молодую жизнь война…»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77
10:00 «Святой Иоасаф Белгородский», «Постигая природу»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
10:00 «Народный мастер – 2017»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Акварель души моей», «Дорога за горизонт»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Смольный институт благородных девиц»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4
11:00-19:00 «Пушкин и Белгородчина»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53
09:00 Выставка керамики, «Кружевоплетение»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69
10:00 «Прекрасное в простом», «Магия фрактала» Феликса Пятаковича
Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36
Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52
09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Библиотеки
Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а
10:00 «Октябрь семнадцатого»
18 ноября
18:00 Встреча в литературной студии «Я в поколенье друга не нашёл»
19 ноября
16:00 Показ видеоверсии спектакля «Горе от ума» в рамках проекта «ВидеоТеатр»
Телефон для справок: +7 (4722) 31-01-62
Цирки, зоопарки
Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в
18 ноября
11:00-12:00 и 13:00-14:00 Контактный зоопарк в экзотариуме
12:00-13:00 День рождения Деда Мороза
19 ноября
11:00-12:00 и 13:00-14:00 Контактный зоопарк в экзотариуме
12:00-15:00 Мастер-класс по созданию народных украшений «Морозные узоры»