Афиша выходного дня: от концертов под открытым небом – до мотогонок и мастер-классов
Пройти курс молодого бойца, насладиться оркестровой музыкой на свежем воздухе и погонять на «Вираже» смогут белгородцы в эти выходные. Что ещё интересного произойдёт 9 и 10 сентября, расскажем в нашей афише.
Разное
9 сентября
Танкодром музея-заповедника «Прохоровское поле», п. Прохоровка, ул. Парковая, 47
10:00 Всероссийский фестиваль солдатской песни «Поле славы»: мастер-классы, «Лазертаг», интерактивные программы «Курс молодого бойца», «Ни шагу назад!», «От колесницы до танка», взводный турнир World of Tanks, торжественный проезд бронетехники.
Телефон для справок: +7 (47242) 2-19-74
«Шуховский автофестиваль #Shukhov_Autofest»
Центральная площадь БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46
9 сентября
12:00-17:00 Чемпионат «Технолога» по тюнингу и стайлингу
10 сентября
11:00 Выставка автомобилей в номинациях «Ретро» и «Уникальные»
Телефоны для справок: +7 (4722) 54-12-12, 42-08-21
9 сентября
Парк Победы
17:00 «В городском саду»: танцевальный вечер для людей старшего поколения под звуки духового оркестра
Театры
9 сентября
Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11
19:00 Спектакль «Осторожно, женщины!»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
10 сентября
Театр «Спичка», мастерская театра (ул. Лермонтова, 9а)
19:00 Пластический спектакль Uno
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Кино
9-10 сентября в прокате
Комедия «Удача Логана»
Ужасы «Оно»
Комедия «В гостях у Элис»
Драма «Квадрат»
Боевик «Брюс Ли: рождение дракона»
Комедийный боевик «Малыш на драйве»
Приключения «Гоголь. Начало»
Фантастика «Тайна 7 сестёр»
Драма «Тюльпанная лихорадка»
Комедия «Про любовь. Только для взрослых»
Мультфильм «Дозор джунглей»
Мультфильм «Реальная белка 2»
Мультфильм «Эмоджи фильм»
Аниме «Твоё имя»
Боевик «Телохранитель киллера»
Фантастика «Валериан и город тысячи планет»
Комедия «Бабушка лёгкого поведения»
Синема Парк, ул. Щорса, 64
Культовые фильмы Алексея Балабанова
9 сентября
19:00 «Брат»
21:00 «Брат 2»
10 сентября
19:00 «Война»
Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
9 сентября
«Ривьера Open-Air». День 2 , п. Нижний Ольшанец (пляж Лазурный)
19:00 Концертная программа «Шоу должно продолжаться»: хиты группы Queen в исполнении оркестра духовых инструментов под управлением Юрия Меркулова и камерного хора под управлением Елены Алексеевой
Телефон для справок: +7 (4722) 333 319
9 сентября
Арт-кафе «Студия», Гражданский проспект, 59
22:00 Вечер живой танцевальной музыки Music Motion
Телефон для справок: +7 (4722) 35-32-21
9 сентября
Сквер им. В.М. Рязанова, ул. Ватутина, 2а
19:00-20:00 Концерт «Музыка души»: выступление творческих коллективов Белгорода и области
Детская афиша
9 сентября
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5б/8
11:00, 13:30 Сказка «Теремок»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83
Детский центр-парк «Тропикано», ул. Н. Островского, 20
9 сентября
12:00 Кукольный спектакль «Теремок» в исполнении актёрского состава клуба «Тропикано»
16:00 Квест-приключение «В поисках священного тотема» с настоящими индейцами
18:00 Цирковое представление: клоуны, жонглёры, дрессированные голуби от школы-студии Ореховых
10 сентября
12:00 Шоу гигантских мыльных пузырей
16:00 Спектакль «Кошкин дом»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-74-20
9 сентября
Детский клуб «Умный кит», ул. Щорса, 47б
14:00 Мастер-класс для детей и их родителей по развитию нестандартного мышления
Телефон для предварительной записи: +7 (4722) 77-06-56
10 сентября
Детский клуб «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
10:30 Игровое занятие «Музыкальная сказка». Темы встречи: Путешествие в лесную школу. Сказка про любознательного слонёнка. Камиль Сен-Санс: «Карнавал животных», «Слон», «Интродукция и королевский марш львов»
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
10 сентября
Панорамный ресторан «Мезонин», ТРЦ «Мега Гринн», проспект Богдана Хмельницкого, 137Т
12:00 «Клуб юных поварят»: мастичный торт
Телефон для справок: +7 (4722) 36-46-44
Спорт
9 сентября
АСК «Вираж», ул. Западная, 11
10:00 Финал сезона по шоссейно-кольцевым мотогонкам White Cup Race
Телефон для справок: +7 (900) 222-55-00
9 сентября
ДОСААФ, Карьерный 2-й пер., 10
10:00 Соревнования по пулевой стрельбе в рамках спартакиады среди команд муниципальных образований и городских округов Белгородской области
Телефон для справок: +7 (4722) 32-52-63
9 сентября
Парк Победы
10:00-12:00 Акция «Я выбираю спорт»: показательные выступления по тхэквондо, кикбоксингу, художественной и спортивной гимнастике, акробатике, соревнования по теннису, баскетболу; работа стендов с информацией о спортивных школах, секциях и клубах областного центра
Выставки
9-10 сентября
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «История выборов на Белгородчине», «Голографическая выставка живых картин», «Заслуженная награда», «Цветы и фрукты», «Сладкие истории», «Куклы из сказок и легенд»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Кто с мечом…», «Вернусь живым…», «Открытая книга», «Белгородцы и русская литература XVIII-XXI вв.»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Телефон для справок: +7(4722)58-96-67
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Игрушечные истории», «Люблю тебя, моя малая Родина», «Белгородские святыни»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны», «Память великих побед. Отечественное оружие в сражениях XVIII-ХIХ веков», «Телефонные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Игорь Панкратов: «Притчи августа», «Остатки рая на земле», музейные игры-квесты
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 «Художник-любитель Е. Смирнов»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр. Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Графика — 2017», «Боспорский берег Крыма»
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Отечество славлю, которое есть...».
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 «Белгород в объективе – 2017», «Прекрасное в простом»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536
Пушкинская библиотека-музей, пр. Ватутина, 4
11:00 «Азбука» Л. Н. Толстого в иллюстрациях русских художников ХХ века», «Художники моего времени»
Телефон для справок: 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Волшебный мир керамики», «Лето в красках»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Библиотеки
9-10 сентября
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39-а
10:00 «Читательская экспертиза», «Октябрь семнадцатого», книжно-иллюстративная выставка «Язык как средство единения», выставка редких изданий «Книгоиздатель П.П. Сорокин», выставка «История в газете, газета в истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 31-37-42
Цирки, зоопарки
9-10 сентября
ТРЦ «РИО», пр-кт Б. Хмельницкого, 164
13:00, 17:00 «Евро Цирк Шапито»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-92-22
Белгородский зоопарк, ул. Волчанская, 292в
9 сентября
12:00 «Открытки с любовью»: делаем красивые открытки для самых любимых
13:30 «Красота в твоих руках»: делаем украшение для волос
17:00 «Танцуем вместе!»: танцевальный мастер-класс и флешмоб на главной сцене
10 сентября
12:00-14:00 «ЛЕГО-мир»: мастерим из лего с детским центром «ЯСАМ»
15:30-17:00 «Уроки рисования под открытым небом!»: рисуем животных вместе с детьми
Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02
10 сентября
Белгородский динопарк, ул. Волчанская, 292б
12:00-13:30 Мастер-класс по рисованию для детей и взрослых: «Рисуем динозавров под открытым небом»
15:00 Научное шоу «Воздух»