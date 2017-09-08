Афиша выходного дня: от концертов под открытым небом – до мотогонок и мастер-классов

08:00

Пройти курс молодого бойца, насладиться оркестровой музыкой на свежем воздухе и погонять на «Вираже» смогут белгородцы в эти выходные. Что ещё интересного произойдёт 9 и 10 сентября, расскажем в нашей афише.

Разное

9 сентября

Танкодром музея-заповедника «Прохоровское поле», п. Прохоровка, ул. Парковая, 47

10:00 Всероссийский фестиваль солдатской песни «Поле славы»: мастер-классы, «Лазертаг», интерактивные программы «Курс молодого бойца», «Ни шагу назад!», «От колесницы до танка», взводный турнир World of Tanks, торжественный проезд бронетехники.

Телефон для справок: +7 (47242) 2-19-74

«Шуховский автофестиваль #Shukhov_Autofest»



Центральная площадь БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46

9 сентября

12:00-17:00 Чемпионат «Технолога» по тюнингу и стайлингу

10 сентября

11:00 Выставка автомобилей в номинациях «Ретро» и «Уникальные»

Телефоны для справок: +7 (4722) 54-12-12, 42-08-21

9 сентября

Парк Победы

17:00 «В городском саду»: танцевальный вечер для людей старшего поколения под звуки духового оркестра

Театры

9 сентября

Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11

19:00 Спектакль «Осторожно, женщины!»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

10 сентября

Театр «Спичка», мастерская театра (ул. Лермонтова, 9а)

19:00 Пластический спектакль Uno

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Кино

9-10 сентября в прокате

Комедия «Удача Логана»

Ужасы «Оно»

Комедия «В гостях у Элис»

Драма «Квадрат»

Боевик «Брюс Ли: рождение дракона»

Комедийный боевик «Малыш на драйве»

Приключения «Гоголь. Начало»

Фантастика «Тайна 7 сестёр»

Драма «Тюльпанная лихорадка»

Комедия «Про любовь. Только для взрослых»

Мультфильм «Дозор джунглей»

Мультфильм «Реальная белка 2»

Мультфильм «Эмоджи фильм»

Аниме «Твоё имя»

Боевик «Телохранитель киллера»

Фантастика «Валериан и город тысячи планет»

Комедия «Бабушка лёгкого поведения»

Синема Парк, ул. Щорса, 64

Культовые фильмы Алексея Балабанова

9 сентября

19:00 «Брат»

21:00 «Брат 2»

10 сентября

19:00 «Война»



Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)

Музыка

9 сентября

«Ривьера Open-Air». День 2 , п. Нижний Ольшанец (пляж Лазурный)

19:00 Концертная программа «Шоу должно продолжаться»: хиты группы Queen в исполнении оркестра духовых инструментов под управлением Юрия Меркулова и камерного хора под управлением Елены Алексеевой

Телефон для справок: +7 (4722) 333 319

9 сентября

Арт-кафе «Студия», Гражданский проспект, 59

22:00 Вечер живой танцевальной музыки Music Motion

Телефон для справок: +7 (4722) 35-32-21

9 сентября

Сквер им. В.М. Рязанова, ул. Ватутина, 2а

19:00-20:00 Концерт «Музыка души»: выступление творческих коллективов Белгорода и области

Детская афиша

9 сентября

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5б/8

11:00, 13:30 Сказка «Теремок»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83

Детский центр-парк «Тропикано», ул. Н. Островского, 20

9 сентября

12:00 Кукольный спектакль «Теремок» в исполнении актёрского состава клуба «Тропикано»

16:00 Квест-приключение «В поисках священного тотема» с настоящими индейцами

18:00 Цирковое представление: клоуны, жонглёры, дрессированные голуби от школы-студии Ореховых

10 сентября

12:00 Шоу гигантских мыльных пузырей

16:00 Спектакль «Кошкин дом»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-74-20

9 сентября

Детский клуб «Умный кит», ул. Щорса, 47б

14:00 Мастер-класс для детей и их родителей по развитию нестандартного мышления

Телефон для предварительной записи: +7 (4722) 77-06-56

10 сентября

Детский клуб «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

10:30 Игровое занятие «Музыкальная сказка». Темы встречи: Путешествие в лесную школу. Сказка про любознательного слонёнка. Камиль Сен-Санс: «Карнавал животных», «Слон», «Интродукция и королевский марш львов»

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

10 сентября

Панорамный ресторан «Мезонин», ТРЦ «Мега Гринн», проспект Богдана Хмельницкого, 137Т

12:00 «Клуб юных поварят»: мастичный торт

Телефон для справок: +7 (4722) 36-46-44

Спорт

9 сентября

АСК «Вираж», ул. Западная, 11

10:00 Финал сезона по шоссейно-кольцевым мотогонкам White Cup Race

Телефон для справок: +7 (900) 222-55-00

9 сентября

ДОСААФ, Карьерный 2-й пер., 10

10:00 Соревнования по пулевой стрельбе в рамках спартакиады среди команд муниципальных образований и городских округов Белгородской области

Телефон для справок: +7 (4722) 32-52-63

9 сентября

Парк Победы

10:00-12:00 Акция «Я выбираю спорт»: показательные выступления по тхэквондо, кикбоксингу, художественной и спортивной гимнастике, акробатике, соревнования по теннису, баскетболу; работа стендов с информацией о спортивных школах, секциях и клубах областного центра

Выставки

9-10 сентября

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «История выборов на Белгородчине», «Голографическая выставка живых картин», «Заслуженная награда», «Цветы и фрукты», «Сладкие истории», «Куклы из сказок и легенд»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Кто с мечом…», «Вернусь живым…», «Открытая книга», «Белгородцы и русская литература XVIII-XXI вв.»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Телефон для справок: +7(4722)58-96-67

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Игрушечные истории», «Люблю тебя, моя малая Родина», «Белгородские святыни»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны», «Память великих побед. Отечественное оружие в сражениях XVIII-ХIХ веков», «Телефонные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Игорь Панкратов: «Притчи августа», «Остатки рая на земле», музейные игры-квесты

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 «Художник-любитель Е. Смирнов»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр. Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Графика — 2017», «Боспорский берег Крыма»

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Отечество славлю, которое есть...».

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 «Белгород в объективе – 2017», «Прекрасное в простом»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536

Пушкинская библиотека-музей, пр. Ватутина, 4

11:00 «Азбука» Л. Н. Толстого в иллюстрациях русских художников ХХ века», «Художники моего времени»

Телефон для справок: 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Волшебный мир керамики», «Лето в красках»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Библиотеки

9-10 сентября

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39-а

10:00 «Читательская экспертиза», «Октябрь семнадцатого», книжно-иллюстративная выставка «Язык как средство единения», выставка редких изданий «Книгоиздатель П.П. Сорокин», выставка «История в газете, газета в истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 31-37-42

Цирки, зоопарки

9-10 сентября

ТРЦ «РИО», пр-кт Б. Хмельницкого, 164

13:00, 17:00 «Евро Цирк Шапито»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-92-22

Белгородский зоопарк, ул. Волчанская, 292в

9 сентября

12:00 «Открытки с любовью»: делаем красивые открытки для самых любимых

13:30 «Красота в твоих руках»: делаем украшение для волос

17:00 «Танцуем вместе!»: танцевальный мастер-класс и флешмоб на главной сцене

10 сентября

12:00-14:00 «ЛЕГО-мир»: мастерим из лего с детским центром «ЯСАМ»

15:30-17:00 «Уроки рисования под открытым небом!»: рисуем животных вместе с детьми

Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02

10 сентября

Белгородский динопарк, ул. Волчанская, 292б

12:00-13:30 Мастер-класс по рисованию для детей и взрослых: «Рисуем динозавров под открытым небом»

15:00 Научное шоу «Воздух»