25 лет – Пушкинской библиотеке-музею

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26 мая свой юбилей отпраздновала Пушкинская библиотека-музей в Белгороде.

В истории библиотеки немало интересных, наполненных яркими событиями страниц. История учреждения началась задолго до его открытия в 1992 году. Вместе с библиотекой-музеем шагал и художник-график Станислав Косенков. Именно он в феврале 1989 года, в день памяти Пушкина, предложил организовать пушкинское общество, а затем и саму библиотеку. Эту идею поддержала заслуженный работник культуры России Валентина Абрамова.

За 25 лет своей жизни это учреждение привлекает своим авторитетом, популярностью, интеллектом, интересными мероприятиями. Идея появления такого учреждения зародилась в Фонде культуры и стала началом пушкинских мероприятий в Белгороде. Валентина Абрамова

Пушкинская библиотека-музей – это не просто экспозиция, посвящённая Пушкину, и фонд книг. Сегодня это мультикультурный центр общения, в котором реализуется много проектов. Со временем библиотека-музей превратилась в городскую гостиную, где царит домашняя атмосфера в сочетании с новыми технологиями.

Все музеи в основном сосредоточены в центральной части города, а Пушкинская библиотека-музей находится на Харьковской горе, и является таким культурно-досуговым центром именно для жителей этой части города. Таких библиотек, которые имеют в своём составе и экспозицию, очень мало. Эта библиотека никогда не стоит на месте, постоянно развивается и объединяет вокруг себя людей разных возрастов. Светлана Горбатовская заместитель руководителя управления культуры администрации Белгорода

Книжный фонд библиотеки насчитывает около 30 тысяч документов, в числе которых классика русской литературы, «пушкиниана», фонд редких книг, краеведение, книги по искусству, философии и культуре.

Большой сектор творческого развития работает на площадке учреждения культуры. В Пушкинской библиотеке-музее реализуются различные информационно-образовательные проекты. Здесь проходят творческие вечера, встречи с поэтами и писателями, презентации книг и журналов, литературные квест-игры. «Пушкинский клуб» проводит регулярные собрания, на которых читают доклады, посвящённые генеалогии Пушкина или биографии его современников. Клуб «Смак» объединяет любителей кухни пушкинского времени, а «Марья-искусница» занимается различными видами рукоделия. Таких проектов и клубов много, и все они работают регулярно.

Пушкинская библиотека-музей занимает своё место в городе и области, у нас много гостей и читателей. Мы всегда идём в ногу со временем: будучи хранителями книг, мы не можем стоять на месте. Некоторые думают, что библиотека – это скучно. Мы проводим много мероприятий, которые собирают большое количество граждан, и доказываем, что библиотека – это вовсе не строгое скучное помещение, это нечто большее. Светлана Северинова заведующая Пушкинской библиотекой-музеем

Ежегодно в стены музея приходят 60 тысяч посетителей, из них 6 тысяч – постоянные читатели.

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