Злобный кадастр: высокая аренда усложняет жизнь белгородским бизнесменам

17:32

Проблему резкого роста арендной платы для бизнеса сегодня, 27 апреля, на заседании областной Думы в своём выступлении поднял омбудсмен Андрей Минаев.

Убегают

В прошлом году я указывал на отрицательное влияние на инвестиционную привлекательность высокого уровня расходов, связанных с земельными отношениями. К сожалению, с тех пор ситуация принципиально не поменялась. Андрей Минаев

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области

Бизнес-омбудсмен сообщил депутатам, что уже есть конкретные примеры негативного влияния высокой аренды на предпринимателей.

Так, в областном центре некоторые инвестпроекты были заморожены из-за невозможности договориться по условиям предоставления земли. Есть примеры ухода украинских инвесторов в индустриальный парк «Масловский» в Воронежской области, где предоставляются льготы по аренде земли.

В три раза

Увеличение арендных ставок коснулось и экономической деятельности самого омбудсмена.

На основании документов, которые были переданы по аренде земли, я должен платить за аренду в три раза больше, чем платил до этого. С 2009 года всего за аренду земли в рамках реализации проекта индустриального парка «Северный» было выплачено 13 миллионов рублей. И только за 2016 год – задним числом – я должен платить 6 миллионов рублей. Увеличение практически в три раза. Андрей Минаев

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области

Такая ситуация, отметил предприниматель, резко влияет на бизнес-модель, которая существует на сегодняшний день, ставит под вопрос дальнейшее развитие с точки зрения привлечения инвесторов.

Возникают вопросы с дальнейшим обслуживанием кредитных обязательств, достижением целевых показателей, это затрудняет реализацию приоритетного направления по созданию индустриальных парков в Белгородской области. Андрей Минаев

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области

Предварительные замечания

Депутат областной Думы Николай Незнамов предложил наладить систему взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества региона, чтобы влиять на законы до их принятия, а не поднимать шум после.

Вопрос о кадастровой стоимости земли, её оценке – он с длинной бородой. Кто только ни заседал, каких комиссий мы ни собирали. Надо отдать должное тому, чего добились в этом деле. Не во многих местах эта оценка стала соответствовать относительно справедливой. Никто не знает точно, что такое справедливая цена. Где-то, и не в единичных случаях, а в массовых, она продолжает и близко не соответствовать. Николай Незнамов

депутат Белгородской областной Думы

Николай Незнамов напомнил, что в регионе ещё будут периоды переоценки, формирования новой кадастровой стоимости. На стадии запуска этого процесса следует создать из представителей бизнес-сообщества экспертную группу, члены которой могли бы высказывать свои пожелания ещё до принятия соответствующих властных решений.