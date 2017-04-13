Жители Белгородской области хранят в банках почти 200 миллиардов рублей

08:10

Большая часть вкладов открыта в национальной валюте.

На начало марта объём сбережений жителей региона в банках достиг 198,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель стал выше на 9,1 %, сообщает Отделение Белгород ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

78,7 % этих вкладов являются рублёвыми, по сравнению с 1 марта 2016 года доля таких сбережений увеличилась на 14,4 %. Параллельно на 6,7 % снизился объём средств, хранящихся на валютных счетах.

Индивидуальные предприниматели к началу марта разместили в банках региона 3,4 млрд рублей. По сравнению с данными годом ранее их объём вырос на 14,2 %.

Управляющий Отделением Белгород ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Беленко напомнил, что в случае банкротства или отзыва лицензии у кредитной организации, в которой открыты счета, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям гарантирован возврат до 1,4 млн рублей. Все действующие в регионе банки входят в государственную систему страхования вкладов.