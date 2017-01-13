Займ до зарплаты: микрофинансовые организации ограничили в правах при начислении процентов

11:58

Теперь МФО не вправе начислять проценты заёмщику – физическому лицу, если их сумма достигла трёхкратного размера суммы займа.

Таким образом, если займ составлял 5 тыс. рублей, то начисленные проценты не могут превысить 15 тыс. рублей, а размер общей задолженности – 20 тыс. рублей, разъясняет Отделение Белгород ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Трёхкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма начало действовать с начала 2017 года. Новые правила распространяются только на договоры, заключённые с 1 января этого года, и действуют в случаях, если срок возврата займа по договору не превышает одного года.

Ограничение не касается неустойки (штрафов, пени) и платежей за услуги, которые оказываются заёмщику за отдельную плату.

При возникновении просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма, МФО может начислять проценты должнику только на непогашенную часть суммы основного долга и делать это до тех пор, пока размер начисленных процентов не достигнет двукратного размера этой суммы.

Возобновить начисление процентов микрофинансовая организация сможет только после погашения части займа и (или) уплаты начисленных процентов. Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на непогашенную заёмщиком часть суммы основного долга.

К примеру, при непогашенной части по просроченному договору в 5 тыс. рублей начисленные проценты составят 10 тыс. рублей, то есть взимаемая с заёмщика сумма будет равна 15 тыс. рублей.

Информация об ограничениях должна быть размещена на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора. Ведомство настоятельно рекомендует ознакомиться с договором перед его подписанием.

В случае нарушения микрофинансовыми организациями прав заёмщиков необходимо обратиться в Отделение Белгород ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: пр-т Славы, д.74 или по телефону (4722) 30-09-86.