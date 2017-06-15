Экономика и бизнес:

Заводу «Цитробел» вновь грозит приостановка деятельности

14:08
15 Июня 2017
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Октябрьский районный суд Белгорода рассмотрит очередное административное дело в отношении предприятия, поступившее от регионального управления Роспотребнадзора.

ООО «Цитробел» обвиняется в нарушении ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо административного приостановления деятельности.

Судебное заседание состоится в 09:30 28 июня, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, по решению Октябрьского районного суда Белгорода от 19 апреля деятельность завода «Цитробел» была приостановлена на 90 суток за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований по ст. 8.2 КоАП РФ.


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