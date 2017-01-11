Экономика и бизнес:

Завод сельхозоборудования в Белгороде приступил к выполнению первого заказа для немецкой фирмы

13:54
11 Января 2017
697
0

«ЗМС-Технолоджи» изготовил комплектующее оборудование для свиноводческих комплексов для компании Big Dutchman (Германия) в начале этого года.

Официальное открытие предприятия намечено на конец января – начало февраля.

Российско-германский завод в ближайшие месяцы планирует поставить первую партию станочного оборудования и на Графовский свинокомплекс. По словам проектного менеджера ООО «ГК Агро-Белогорье» Евгения Денисенко, в перспективе намечено сотрудничество с зерновыми компаниями, комбикормовыми заводами, тепличными и грибными хозяйствами.

Новый завод оснащён высокоточным немецким оборудованием, которое позволяет выполнять практически любые операции с металлом.

Самое важное, что уровень автоматизации станочного парка позволяет задействовать минимальный человеческий ресурс. На данный момент в производственном цехе работают девять специалистов.

Стоит отметить, что один из соучредителей этого большого проекта – компания «Агро-Белогорье». «ЗМС-Технолоджи» является модульным. В случае успешной реализации первого этапа возможно расширение его мощности и ассортимента выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба ГК «Агро-Белогорья».

Фото пресс-службы «Агро-Белогорья»

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

8911
Два автобуса столкнулись под Белгородом
8640
В Белгородской области во время нападения на состоятельную семью грабители убили мать на глазах у ребёнка
7438
Ложная организация появилась в Белгороде
6846
Молодожёны из Старого Оскола стали парой года
6351
Главную городскую ёлку демонтируют в Белгороде
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика