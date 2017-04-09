Завод «ЗМС-технолоджи» официально открыт в Белгородской области

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8 апреля на открытие нового завода в посёлке Разумное Белгородского района приехал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Предприятие «ЗМС-технолоджи» – это детище Группы компаний «Агро-Белогорье» совместно с немецкими компаниями Big Dutchman и Schickling. С осени завод уже выполняет заказы. Так, первый заказ уехал в Германию. Немецкая сторона не только оказала финансовую поддержку заводу, но и передала свои технологии производства.

Российско-немецкое предприятие выпускает сельскохозяйственное оборудование. Помимо этого, «ЗМС-технолоджи» создаёт предметы для дома и сада, для рекреационных городских зон и благоустройства города. В их числе различных форм скамьи, кормушки, цветочницы, ограничители проезда, велопарковки, вешалки, бутылочницы, дровницы.

Завод специализируется на лазерной резке и сгибании листового металла и металлических труб, прессовании и роботизированной сварке. Само здание модульное, что позволит при необходимости увеличить производство. Сейчас его площадь составляет 6000 м². На этой территории расположены восемь высокотехнологичных участков, в числе которых цех сборки, мобильные стеллажи, различное оборудование и места для сварки.

В первую очередь, мы нацелены на производство сельхозоборудования, потому что доля импортного оборудования в сельском хозяйстве высока. Это оборудование для птицеводства и свиноводства, станки для содержания стада. Цена на отечественную технику будет ниже, а её производство – оперативным. Андрей Левин директор завода «ЗМС-технолоджи»

Новое предприятие – это ещё и новые рабочие места. Сейчас на заводе трудятся 43 человека, численность персонала достигнет 70. Станки полуавтоматические, поэтому работа человека здесь сводится к минимуму. Персонал набирали в Белгороде, а обучение он проходил в Германии на заводе Schickling.

Стоимость проекта – 755 млн рублей. Его полное оснащение продолжается, скоро поступит станок для металлической обработки и многие другие.

Помимо этого, в сентябре планируется открытие лакокрасочного цеха, который построят на территории нового завода. Цех будет окрашивать оборудование, которое производит завод, но будет сотрудничать и с другими предприятиями.

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