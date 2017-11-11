Заплати налоги – и не спи спокойно: к чему приведёт массовая блокировка счетов банками

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Как воспринял новые меры по борьбе с теневой экономикой малый и средний бизнес Белгородской области и что делать, чтобы не попасть в «чёрный список».

Презумпция виновности

С введением новых мер по борьбе с обналом и финансированием терроризма мелкие и средние предприниматели стали всё чаще страдать от жёстких действий кредитных организаций в виде блокировки счетов и последующего отнесения к разряду «неблагонадёжных». Попадание в «Чёрный список» Росфинмониторинга может затормозить, а то и полностью остановить бизнес.

Порой возникают сомнения в компетенции людей, принимающих решения по блокировке счетов. Какой-то посредник через пятое колено оказался нечистоплотен – ты в «чёрном списке». Снял наличные, чтобы расплатиться – ты в «чёрном списке». Идёшь открывать счёт в другом банке – отказывают потому, что ты уже в «чёрном списке». И тебе же предстоит в короткое время доказать, что ты «не верблюд» – 500 бумажек собрать и за себя, и за всех клиентов отчитаться. Поневоле задумаешься о серых схемах... Белгородский предприниматель

«Многосторонний механизм»

Как пояснили в региональном отделении Банка России, решение об отказе клиенту в проведении операций банки принимают по закону 115-ФЗ и руководствуясь собственными правилами внутреннего контроля.

С лета этого года механизм стал «многосторонним»: Банк России, Росфинмониторинг и кредитные организации обмениваются информацией о клиентах, которым отказано в проведении транзакций. Это важный инструмент в борьбе с теневой экономикой и финансированием терроризма.

Банк сообщает предприятию, что его деятельность вызвала подозрения, и «просит» предоставить в короткий срок целый пакет документов: копии договоров, справки из налоговой, о бенефициарах сделок, свидетельства о праве собственности и другие.

Признаки подозрительности операций расписаны в «методичках» Центробанка. Это может быть неточность в описании платежа, отсутствие отчётности и заплаченных налогов или размер налогов ниже 1 % от оборота, съём со счёта большой суммы денег, невыплата зарплаты, подозрения в отношении контрагентов, 30 % и более наличности от недельного оборота и т. д. Существуют и критерии «сомнительного партнёра», за перевод которому могут заблокировать счёт.

Разъяснительная работа

Как отмечают специалисты Банка России, уже появились тенденции как уменьшения ежедневного числа отказов, так и сокращения числа «новых» клиентов, чьи операции были заблокированы.

В Банке России «понимают опасения, связанные с необоснованным отказом банков в обслуживании». Поэтому банкам разъясняют, что наличие информации об отказе конкретному клиенту – причина не отказывать, а дополнительно изучить его.

Мы проводим активную работу с кредитными организациями по уменьшению числа «автоматических» отказов без реальной оценки добросовестности клиента. Так, Банк России довёл до кредитных организаций свою позицию о том, что информация об отказах не является в соотвествии с 115-ФЗ самостоятельным основанием для принятия аналогичного решения в отношении клиента. Банк должен принимать подобные решения по результатам всестороннего анализа совокупности всей имеющейся у них информации о клиенте, в том числе о характере совершаемых им операций. Цитата из ответа Главного управления Банка России по ЦФО на запрос ИА «Бел.Ру»

Кроме этого, Банк России в обязательном порядке запрашивает пояснения банков по решениям в отношении клиентов, оценивая их обоснованность. 26 октября прошла встреча с руководителями бизнес-ассоциаций и банковских объединений по вопросам методического сопровождения обслуживания в банках малого и среднего бизнеса.

Малый бизнес – это важно

На 10 октября 2017 года в Белгородской области зарегистрировано 62 740 субъектов малого предпринимательства, из них индивидуальных предпринимателей – 40 315. Причём с 10 января этого года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 684, в том числе юридических лиц – на 587, ИП – на 97. Так что статистика по нашему региону пока худшие прогнозы относительно малого и среднего бизнеса не подтверждает.

Тенденцию к уменьшению числа предпринимателей не подтверждает и налоговая инспекция. Даже число контрольно-кассовой техники нового образца, ввод которой с большим недовольством встречали ИП, выросло к 7 ноября на 22,3 % и составило 15 309 единиц.

Департамент экономразвития области в 2016 году проводил сплошное статистическое наблюдение за деятельностью МСП. Результаты обследования показали, что «малые и средние предприятия являются важной частью экономики региона». Выручка юридических лиц от реализации товаров, работ и услуг составила в 2015 году 578,7 млрд рублей.

Наиболее привлекательная для малого бизнеса сфера – торговля. В ней занято 39 % юрлиц и 46,2 % индивидуальных предпринимателей. 9,6 % ИП занимаются операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг.

Что делать, чтобы не быть виноватым

В юридической компании «Марк Лабеон» сообщили, что «письма счастья» о блокировке банками счетов предпринимателей и организаций в последние месяцы стали приходить чаще.

Мы можем дать ряд рекомендаций, исходя из реальной практики. Тщательно проверяйте контрагентов, с которыми собираетесь работать. Указывайте наименование платежа полностью. Не снимайте регулярно наличные со счёта компании: даже съём 100 тысяч рублей в день вызовет подозрения. При получении «письма счастья» отправьте в срок запрашиваемые документы, даже если вы не все успели собрать. И откройте страховочный счёт в другом банке: если счёт будет заблокирован, вам предложат перевести остаток средств на другой. Игорь Кобзарев

управляющий партнёр Юридической компании «Марк Лабеон»

Нужно также удостовериться, что налоговая нагрузка компании выше 1% оборота. Будет странным, если вы за поставку бетона заплатите компании, которая этим не занимается. Недостаточно указать в платеже «оплата по счёту №24 от 12.11.2017», следует писать «оплата по счёту №24 от 12.11.2017 за поставку 20м3 бетона марки 200 по договору №333 от 10.10.2017».

В общем, нужно делать всё, что поможет в будущем избежать подозрений в нечистоплотности или даже ответить на подозрения, если они возникнут.