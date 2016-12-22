Задачи и приоритетные направления Белгородской области озвучил Евгений Савченко

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В их число вошли увеличение производства молока и поголовья коров, освоение грибоводства и интернет-торговли в области сельского хозяйства.

Евгений Савченко считает необходимым выйти на показатель 1 млн т молока в год, при этом в регионе должно быть 120-125 тыс. голов коров.

Кроме того, он отметил, что перед аграриями региона стоит задача дойти до 500 га закрытого грунта. То есть должен возрасти объём овощей, выращиваемых в теплицах.

Новым направлением должна стать отрасль грибоводства. Её развитием в Белгородской области занимается компания «Приосколье».

Помимо всего прочего в регионе должно как минимум в два раза возрасти производство прудовой рыбы – 5 до 10 тыс. т в год.

Что касается области импортозамещения, планируется обеспечить производство собственных ветеринарных препаратов, кормовых добавок, тароупаковки и т. п.

Также глава региона призвал руководителей предприятий в области сельского хозяйства осваивать интернет-торговлю и способствовать повышению качества продукции, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.