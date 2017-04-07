Забывчивый платит дважды: белгородцев побуждают строиться на участках под ИЖС

14:13

О нововведениях в налоговом законодательстве сегодня, 7 апреля, в белгородском «Интерфаксе» рассказал заместитель главы регионального управления ФНС Сергей Чечин.

По его словам, в 2016 году в силу вступила норма Налогового кодекса, которая была принята десять лет назад. Она касается физических лиц, которые в 2006 году получили земельные участки под строительство домов, но ничего на них не построили. Либо построили, но не ввели в эксплуатацию. Теперь подобное бездействие считается нарушением. Санкции – уплата земельного налога за незастроенный участок в двойном размере.

Эта норма призвана стимулировать граждан к целевому использованию земельных участков. Если участок – под ИЖС, на нём должен стоять жилой дом. Сейчас мы проводим мероприятия по уточнению списка таких граждан с помощью Росреестра, органов местного самоуправления. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

В муниципалитетах региона созданы специальные рабочие группы. Они отслеживают фактическое состояние объектов, наличие регистрации домов.