Забывчивый платит дважды: белгородцев побуждают строиться на участках под ИЖС
О нововведениях в налоговом законодательстве сегодня, 7 апреля, в белгородском «Интерфаксе» рассказал заместитель главы регионального управления ФНС Сергей Чечин.
По его словам, в 2016 году в силу вступила норма Налогового кодекса, которая была принята десять лет назад. Она касается физических лиц, которые в 2006 году получили земельные участки под строительство домов, но ничего на них не построили. Либо построили, но не ввели в эксплуатацию. Теперь подобное бездействие считается нарушением. Санкции – уплата земельного налога за незастроенный участок в двойном размере.
Эта норма призвана стимулировать граждан к целевому использованию земельных участков. Если участок – под ИЖС, на нём должен стоять жилой дом. Сейчас мы проводим мероприятия по уточнению списка таких граждан с помощью Росреестра, органов местного самоуправления.
Сергей Чечин
заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области
В муниципалитетах региона созданы специальные рабочие группы. Они отслеживают фактическое состояние объектов, наличие регистрации домов.
Понятно, что в отдельных случаях граждане не стремятся вводить в эксплуатацию жилые объекты, чтобы на какой-то период избежать налогообложения. Налогоплательщиком человек становится с момента регистрации собственности. Поэтому задача комиссий – побудить его к своевременной регистрации своего объекта в Росреестре.
Сергей Чечин
заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области