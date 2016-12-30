За нерыночный сговор антимонопольщики оштрафовали белгородскую ликёроводочную компанию
По мнению сотрудников Федеральной антимонопольной службы, фирма нарушила закон «О защите конкуренции».
Штраф наложен на ОАО «Белвино», его сумма превысила 5,4 млн рублей.
Антимонопольщики выяснили, что в 2014 году Фондом продвижения продукции производителей Белгородской области компании был выдан кредит на 12,1 млн рублей. Деньги предназначались для инвестиций в производство дистиллированного алкоголя. Процентная ставка составляла 8,5 % годовых.
Нарушение, считает ФАС, состояло в том, что другие участники рынка не знали о возможности получения целевых займов в фонде продвижения.
На этом основании «Белвино» совместно с другими ответчиками оштрафовали за нарушение ст. 16 закона «О защите конкуренции».
Ответчики обжаловали это решение. Сейчас апелляция рассматривается Арбитражным судом. «Штрафное» постановление в законную силу пока не вступило.
Помимо ликёроводочного предприятия, штрафы были наложены на «Молочную компанию «Северский Донец» (100 тыс. рублей), на компании «Зелёная долина – Агро» (4,7 млн рублей), «Зелёная долина 2» (6,5 млн рублей), ГК «Зелёная долина» (100 тыс. рублей). Санкции в размере 100 тыс. рублей наложены также на Фонд продвижения продукции производителей Белгородской области, корпорацию «Развитие», «Дирекцию инвестиционного развития».
Дело было возбуждено ФАС после внеплановой инспекции департамента АПК и упомянутых фондов. Антимонопольщики нашли копию утверждённого губернатором области протокола поручений по контролю поступлений и траты внебюджетных фондов в 2014 году.
Решение комиссии ФАС о виновности ответчиков датируется 17 августа 2016 года, сообщает «Интерфакс».