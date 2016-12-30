За нерыночный сговор антимонопольщики оштрафовали белгородскую ликёроводочную компанию

12:54

По мнению сотрудников Федеральной антимонопольной службы, фирма нарушила закон «О защите конкуренции».

Штраф наложен на ОАО «Белвино», его сумма превысила 5,4 млн рублей.

Антимонопольщики выяснили, что в 2014 году Фондом продвижения продукции производителей Белгородской области компании был выдан кредит на 12,1 млн рублей. Деньги предназначались для инвестиций в производство дистиллированного алкоголя. Процентная ставка составляла 8,5 % годовых.

Нарушение, считает ФАС, состояло в том, что другие участники рынка не знали о возможности получения целевых займов в фонде продвижения.

На этом основании «Белвино» совместно с другими ответчиками оштрафовали за нарушение ст. 16 закона «О защите конкуренции».

Ответчики обжаловали это решение. Сейчас апелляция рассматривается Арбитражным судом. «Штрафное» постановление в законную силу пока не вступило.

Помимо ликёроводочного предприятия, штрафы были наложены на «Молочную компанию «Северский Донец» (100 тыс. рублей), на компании «Зелёная долина – Агро» (4,7 млн рублей), «Зелёная долина 2» (6,5 млн рублей), ГК «Зелёная долина» (100 тыс. рублей). Санкции в размере 100 тыс. рублей наложены также на Фонд продвижения продукции производителей Белгородской области, корпорацию «Развитие», «Дирекцию инвестиционного развития».

Дело было возбуждено ФАС после внеплановой инспекции департамента АПК и упомянутых фондов. Антимонопольщики нашли копию утверждённого губернатором области протокола поручений по контролю поступлений и траты внебюджетных фондов в 2014 году.

Решение комиссии ФАС о виновности ответчиков датируется 17 августа 2016 года, сообщает «Интерфакс».