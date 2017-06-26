За пять месяцев в казну Белгородской области поступило 32,5 миллиарда рублей

11:52

Департамент финансов и бюджетной политики региона подвёл итоги исполнения консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за январь-май 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 1 июня в бюджет области поступило 32,5 млрд рублей собственных доходов, в том числе 6,6 млрд рублей в местные бюджеты и 25,9 млрд рублей – в областной бюджет.

Таким образом, по местным бюджетам годовой план закрыт на 36,7 %, как и было запланировано на данный период. Что касается областного бюджета, то по нему план обеспечен на 54,2 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления в консолидированный бюджет области увеличились на 37,1 %. В то время как местные бюджеты выросли на 104,8 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета почти за полгода подскочили на 149,7 %.

Чтобы принятые расходные обязательства были исполнены, в области проводят работу по увеличению прибавок по доходным источникам в консолидированный бюджет области за счёт повышения зарплаты, сведения к минимуму «теневых» выплат, увеличения собираемости налогов и сокращения задолженности по ним.