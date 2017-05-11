За год рыночная стоимость жилого «квадрата» в Белгороде за год снизилась на 7,4 %

10:08

Стоимость прописана в соответствующем постановлении городской администрации.

Цифра необходима для отнесения горожан к категории малоимущих для постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения на второй квартал 2017 года в Белгороде утверждена в размере 57 313 рублей.

Напомним, что во втором квартале 2016 года жилой «квадрат» на рынке в Белгороде официально стоил 61 913 рублей.