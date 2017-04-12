Экономика и бизнес:

За два месяца жители Белгородской области взяли в кредит 9 миллиардов рублей

17:42
12 Апреля 2017
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В прошлом году в январе-феврале размер потребительского кредитования в регионе был на 19,3 % меньше.

Как сообщает Отделение Белгород ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, на 1 марта ссудный портфель населения области составлял 90,4 млрд рублей.

Задолженность белгородцев перед банками стала меньше на 0,2 %. В структуре регионального кредитного портфеля 32 % занимает доля жилищных ипотечных кредитов.

Большая часть кредитов взята в российских рублях. Валютные ссуды составили лишь 0,2 %.

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