За два месяца жители Белгородской области взяли в кредит 9 миллиардов рублей

17:42

В прошлом году в январе-феврале размер потребительского кредитования в регионе был на 19,3 % меньше.

Как сообщает Отделение Белгород ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, на 1 марта ссудный портфель населения области составлял 90,4 млрд рублей.

Задолженность белгородцев перед банками стала меньше на 0,2 %. В структуре регионального кредитного портфеля 32 % занимает доля жилищных ипотечных кредитов.

Большая часть кредитов взята в российских рублях. Валютные ссуды составили лишь 0,2 %.