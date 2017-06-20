Ввод жилья за год упал на треть в Белгородской области

16:56

Белгородские статистики «подбили» итоги развития экономики региона за январь-май 2017 года.

Региональный индекс промпроизводства в течение пяти месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 5,2 %. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,9 %, деревообрабатывающие производства поднялись на 7,8 %, обеспечение энергоресурсами – на 2,6 %, водоснабжение и водоотведение – на 8,1 %.

Товаропроизводители области в течение января-мая 2017 года произвели на убой 711,6 тыс. тонн скота и птицы, что на 5 % превышает показатели прошлого года. В том числе птицы произведено 362,1 тыс. тонн (+6,8 %), свиней – 334,3 тыс. тонн (+103,8 %). Молока аграрии произвели 243,4 тыс. тонн (+8,1 %), яиц – 669 млн штук (+3,7 %).

Жилья было сдано в эксплуатацию 316,5 тыс. м². Это на 30,4 % меньше цифры 2016 года. Частники построили 281,8 тыс. м², или 66,3 % от аналогичной цифры прошлого года и 89 % от общего объёма введённого жилья, сообщает Белгородстат.