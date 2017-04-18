Всё меньше жилья вводится в строй в Белгородской области

11:12

В первом квартале 2017 года в эксплуатацию сдано на 35 % меньше домов и квартир, чем годом раньше.

При этом индекс промышленного производства в регионе растёт. В январе-марте 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года он увеличился на 4,9 %.

Показатели имеют разнонаправленные значения. В частности, добыча полезных ископаемых на предприятиях области «просела» на 5 %. Обрабатывающие производства «подросли» на 10,3 %. Услуги по водоснабжению, водоотведению, сбору мусора – на 15,7 %.

Также за три первых месяца все хозяйства Белгородской области произвели в живой массе 421,3 тыс. т скота и птицы. Этот показатель на 4,2 % превышает цифру годовой давности. Птицы выращено 216 тыс. т (+6,7 %), свиней – 196,2 тыс. т (+2,2 %). Молока надоили на 7,8 % больше – 142,1 тыс. т, яиц получили на 5,7 % больше (402,5 млн штук).

В эксплуатацию было сдано 161,4 тыс. м² жилья, это 65 % по отношению к показателями 2016 года. 93,5 % от общей цифры составляет ввод индивидуальных домов. В абсолютных цифрах это 151 тыс. м², сообщает Белгородстат.