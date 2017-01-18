Внутренний госдолг Белгородской области составляет 41,9 миллиарда рублей

17:36

В 2017 году регион планирует выпустить облигации на 4 миллиарда рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление областного правительства, в Белгородской области предельный объём выпуска государственных ценных бумаг региона по номинальной стоимости на 2017 год установлен в сумме 4 млрд рублей.

В обращении сейчас находятся пять выпусков облигаций региона 2012-2016 годов. В первый год Белгородская область разместила облигации на 5 млрд рублей (срок погашения – 2017 год), во второй – на сумму 3,5 млрд рублей (погашение в 2020 году). В 2014 году было выпущено облигаций на 5 млрд рублей (срок погашения – 2021 год), в 2015 году – на 5,25 млрд рублей (погашение в 2020 году).

В прошлом году область выпустила пятилетние облигации на 3,5 млрд рублей со сроком погашением в 2021 году.

На 1 января 2017 года внутренний госдолг области составлял 41,9 млрд рублей. Из них на госгарантии приходится 11,87 млрд рублей, на бюджетные кредиты – 9,73 млрд рублей, на облигации – 16,3 млрд рублей и на кредиты банков – 4,66 млрд рублей.