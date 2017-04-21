Власти выкупят здание школы в микрорайоне «Улитка» Белгорода за 392 миллиона рублей

18:11

О перераспределении бюджетных денег шла речь на заседании комитетов областной Думы по бюджету и финансам; по АПК и земельным отношениям; по экономике, промышленности и предпринимательству.

О законопроекте, предусматривающем внесение изменений в главный финансовый документ региона, депутатам рассказал первый заместитель главы департамента финансов региона Станислав Лисютин.

В этом году намного лучше, чем раньше, были заключены соглашения по всем федеральным средствам, которые мы должны получать в безвозмездном порядке. Определены конкретные суммы и уровни софинансирования. Станислав Лисютин

первый заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области

За счёт средств федерального бюджета доходная часть региональной казны увеличивается на 5,969 млрд рублей. На эту же сумму вырастет и расходная часть. 5,168 млн из добавленных денег пойдут на поддержку агропромышленного комплекса региона. Ещё 392 млн рублей власти направят на выкуп здания школы в микрорайоне Белгорода «Улитка» – по программе создания новых мест в общеобразовательных организациях.

Разработчики законопроекта скорректировали расходную часть бюджета на 1,515 млрд рублей. В региональной казне образовалась экономия по разделу «Национальная экономика» в размере 283 млн рублей, по сфере АПК – 580 млн рублей. Также предполагается использовать средства резервного фонда правительства области в размере 640 млн рублей.

Дополнительные расходы направят на программу строительства и реконструкции объектов «социалки» (1,064 млрд рублей), на взнос в уставной капитал АО «Дирекция Юго-Западного района» (260 млн рублей), в департамент здравоохранения на приобретение оборудования для офисов семейного врача (185 млн рублей).

В целом после принятия изменений в структуру бюджета области его доходы составят 64,848 млрд, расходы – 66,754 рублей, дефицит – 1,905 млрд рублей (2,9 % от объёма собственных доходов).

Депутаты комитетов поддержали проект закона и рекомендовали коллегам на заседании областной Думы принять его в первом чтении и в целом.