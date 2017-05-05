Власти региона окончательно простятся с «Белгородскими молочными фермами»

16:18

На аукцион выставлены 49 % акций предприятия, принадлежащие правительству области.

Начальная цена лота – 122,08 млн рублей. Продаются 122,5 тыс. обыкновенных акций номиналом 1000 рублей. Они составляют 49 % уставного капитала компании. Общая номинальная стоимость пакета акций – 122,5 млн рублей. Они заложены в Сбербанке.

Задаток для участия в аукционе – 25,016 млн рублей. Шаг торгов предусмотрен в объёме 1 % от начальной цены. Заявки принимаются до 22 мая 2017 года, сам аукцион запланирован на 30 мая.

125 тыс. обыкновенных акций АО «Белгородские молочные фермы» правительство региона продало в конце прошлого года. Они составляли половину уставного капитала предприятия. Акции перешли в собственность ООО «Агротехнологии и Сервис» за 128,7 млн рублей. Торги стартовали при цене 127,4 млн рублей.

После этого в собственности правительства региона оставалось 49 % акций. 1 % принадлежал московскому ООО «УК «Русские фермы».

«Белгородские молочные фермы» были созданы в 2005 году. Профиль деятельности предприятия – выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение крупного рогатого скота. Уставный капитал – 250 млн рублей. Он «разбит» на акции номиналом 1000 рублей каждая.

2015 год предприятие «закрыло» с чистой прибылью 17,8 млн рублей. В 2014 был зафиксирован убыток в 3 млн рублей, сообщает «Интерфакс».