Экономика и бизнес:

Владимир Путин: Переход к дифференцированному налогу на доходы физлиц нецелесообразен

14:08
23 Декабря 2016
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Президент России ответил на вопрос «Первого канала» о реформировании налоговой системы и неналоговых сборах.

Как рассказал глава государства, налоги в России – НДФЛ, налог на транспорт и имущество – остаются наиболее низкими в мире. После ввода в 2001 году размера НДФЛ 13 % сборы налога на доходы физлиц увеличились в семь раз, и эти средства распределяются для решения социальных задач.

Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физлиц? Это нецелесообразно, мы запутаемся в этой дифференциации, что приведёт к уклонению от уплаты налогов и снижению доходов в бюджет.

Владимир Путин

По словам Владимир Путина, доходы в бюджет можно увеличить за счёт повышения налога на дорогие транспортные средства и элитную недвижимость. Также к июню 2017 года в России должен быть создан реестр неналоговых платежей, чтобы видеть, что происходит в этой сфере и регулировать её, так как нагрузка неналоговых сборов на население растёт.

«Самый главный способ сдерживать рост тарифов – понижать инфляцию. Если мы и дальше будем работать над её подавлением, то это стабилизирует ситуацию с тарифами», – считает президент. 

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