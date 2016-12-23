Владимир Путин начал пресс-конференцию с рассказа о ситуации в экономике страны
Первый вопрос задал представитель радио «Маяк».
Президент России Владимир Путин дал положительную оценку ситуации в развитии экономики России по итогам 2016 года. По его словам, в этом году в стране ожидается рекордно низкая инфляция – примерно 5,5 %. Ниже она была лишь в 2011 году – 6,1 %.
Рекордно низкий уровень инфляции. Мы сможем достичь целевых показателей и выйти на уровень инфляции 4 %.
Владимир Путин
ВВП страны по итогам 2015 года был -3,7 %. В этом году, по словам президента, наблюдается небольшой рост ВВП в стране, поэтому за 2016 год он составит где-то -0,5 %.
Рост происходит за счёт некоторых отраслей реального сектора экономики: машиностроение, дорожное техника, химия, лёгкая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Последнее по итогам года покажет рост не менее 4 %.
Динамика очень хорошая, надо её сохранить
Владимир Путин
Также наблюдается рост реальной заработной платы. Сохраняется и положительная динамика в демографии, положительный прирост населения продолжается.