Экономика и бизнес:

Владимир Путин начал пресс-конференцию с рассказа о ситуации в экономике страны

12:24
23 Декабря 2016
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Первый вопрос задал представитель радио «Маяк». 

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку ситуации в развитии экономики России по итогам 2016 года. По его словам, в этом году в стране ожидается рекордно низкая инфляция – примерно 5,5 %. Ниже она была лишь в 2011 году – 6,1 %.

Рекордно низкий уровень инфляции. Мы сможем достичь целевых показателей и выйти на уровень инфляции 4 %.

Владимир Путин

ВВП страны по итогам 2015 года был -3,7 %. В этом году, по словам президента,  наблюдается небольшой рост ВВП в стране, поэтому за 2016 год он составит где-то -0,5 %.

Рост происходит за счёт некоторых отраслей реального сектора экономики: машиностроение, дорожное техника, химия, лёгкая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Последнее по итогам года покажет рост не менее 4 %.

Динамика очень хорошая, надо её сохранить

Владимир Путин

Также наблюдается рост реальной заработной платы. Сохраняется и положительная динамика в демографии, положительный прирост населения продолжается. 

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