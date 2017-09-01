Экономика и бизнес:

В отношении «Белгородстроя» ввели процедуру конкурсного производства

18:33
01 Сентября 2017
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Долг предприятия по зарплате снизился на 1,4 млн рублей.

Арбитражный суд Белгородской области ввёл в отношении ОАО «Строительное управление № 5 “Белгородстрой”» процедуру конкурсного производства, банкротство перешло в завершающую стадию.

Благодаря разработанному правительством области и арбитражным управляющим плану, в ходе конкурсного производства с предприятия взыскали дебиторскую задолженность. Частично выплачены долги по заработной плате – 1,4 млн рублей.

Всего ОАО задолжало 6,38 млн рублей 57 работникам. Остаток планируют погасить после продажи имущества предприятия. Сейчас проводят его инвентаризацию и оценку, сообщает департамент экономического развития Белгородской области. 


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