Экономика и бизнес:

В Белгородской области застройщик собрал с дольщиков деньги, но не стал возводить жильё

17:51
13 Апреля 2017
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Теперь деятельность ООО «Малоэтажное жилищное строительство» приостановлена через суд на полгода.

С такой просьбой в арбитраж обратились представители регионального департамента строительства и транспорта.

На шесть месяцев будет приостановлена работа компании, связанная с привлечением денег участников долевого строительства многоквартирных домов в Грайвороне, Ерике, микрорайоне Белгород-53 Беловского сельского поселения в Белгородском районе.

Также приостанавливаются мероприятия по регистрации новых договоров на участие в «долёвке» в Росреестре.

Ранее в департаменте строительства и транспорта распространили рекомендации не иметь дел с ООО «МЖСтрой». Компания уже просрочила разрешения на строительство на двух объектах, на двух других сроки подходят к концу. Строительство нигде ещё не начиналось.

При этом компания успела заключить уже 70 договоров на долевое строительство.

ООО «МЖСтрой» зарегистрировано в 2012 году. В качестве вида деятельности компании указано строительство зданий различного назначения. 25 % уставного капитала находится в собственности МУП «Универсал», остальное принадлежит частным лицам, сообщает «Интерфакс».

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