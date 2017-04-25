Экономика и бизнес:

В Белгородской области из-за дороговизны «прикрыли» проект строительства крупной молочной фермы

17:51
25 Апреля 2017
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Возведение хозяйства должно было обойтись инвестору ООО «Росмолпром» в пять миллиардов рублей.

Другая причина нестроительства объекта – недостаточная проработка проектно-сметной документации на этапе планирования.

Предполагалось, что в молочном комплексе в Валуйском районе будут содержаться 4,8 тыс. голов дойного стада. Предприятие должно было давать 45 тыс. т молока в год.

Теперь в муниципалитете заявляют, что сам проект остаётся перспективными, однако с предполагавшимся инвестором власти работать не хотят. Представитель компании, пояснили в районной администрации, уехал на родину в Индию, связь с ним прервалась. По этой причине проект решили закрыть. Однако при возможности он будет реализован при участии другого инвестора.

ООО «Росмолпром» было зарегистрировано в Белгородской области в 2015 году, сообщает «Интерфакс».

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