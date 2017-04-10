В Белгородском госуниверситете открыли Центр геномной селекции

14:57

Участие в церемонии приняли первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, глава региона Евгений Савченко и председатель Совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов.

Центр геномной селекции – совместный проект учёных БелГУ и группы компаний «Агро-Белогорье» также презентовали прибывшим в Белгород директорам Национального Союза свиноводов.

По словам заместителя генерального директора – директора по свиноводству ООО «ГК Агро-Белогорье» Анны Белкиной, компания, как и все свиноводы России, остаётся зависимой от иностранной генетики и потому необходимо создать собственную отечественную породу. Запланировано сделать это к 2022 году. Но без генетики невозможно добиться высокого прогресса в селекции животных, и помочь в этом вопросе сельхозпроизводители попросили учёных НИУ «БелГУ».

Центр геномной селекции будет заниматься внедрением в аграрный сектор экономики Белгородской области и всей страны молекулярно-генетических технологий. Это позволит вести ускоренную селекционно-племенную работу в животноводстве, растениеводстве и микробиологическом производстве.

Как пояснил руководитель Центра, доктор биологических наук, профессор Эдуард Снегин, речь не идёт о создании генномодифицированных организмов. Из того, что уже создано природой, будет отбираться лучшее.

Центр включает более 100 самых современных приборов на общую сумму более 40 млн рублей. В настоящее время Центр соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и Министерства сельского хозяйства, подчеркнул Эдуард Анатольевич.

Базой для Научно-исследовательского Центра геномной селекции стала лаборатория популяционной генетики и генотоксикологии университета, которая уже не первый год занимается исследованиями в области молекулярно-генетических технологий, включая сельскохозяйственную сферу. Центру дали новое просторное помещение и дооснастили необходимым современным оборудованием.

В штат Центра вошли высококвалифицированные специалисты в области молекулярно-генетических технологий. По совместительству здесь будут задействованы и сотрудники ООО «ГК «Агро-Белогорье».

Снегин также сообщил, что Центр будет выявлять мутантные изменения в генах на самых ранних стадиях развития животного и производить выбраковку. А современные компьютерные программы позволят подбирать наиболее удачные варианты скрещивания животных для получения высококачественного потомства.

Благодаря оборудованию Центра геномной селекции и знаниям молекулярных основ жизни у сотрудников Центра в полной мере могут быть охвачены птицеводство, рыбоводство и растениеводство. Эти знания могут использоваться и для идентификации полезных микроорганизмов, генетического контроля за насекомыми-вредителями сельского хозяйства и даже генетического мониторинга здоровья среды на территории региона, рассказали в пресс-службе БелГУ.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»