Экономика и бизнес:

Уволенных сотрудников «Рошена» зовут на работу на фабрику «Славянка» в Белгородской области

16:12
06 Февраля 2017
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В 2017 году без работы в Липецке останутся 697 работников остановленного производства.

Как сообщает администрация Липецка со ссылкой на директора ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Олега Фирсова, увольнение своих сотрудников кондитерская фабрика «Рошен» будет проводить с конца апреля до декабря.

В первых числах февраля свою заинтересованность в липецких квалифицированных кадрах, которые будут освобождены от работы, высказало руководство кондитерской фабрики «Славянка» из Белгородской области. В настоящее время идёт обсуждение деталей с потенциальным работодателем.

По информации портала www.gorod48.ru, старооскольская кондитерская фабрика готова предоставить оставшимся без работы из-за закрытия «Рошен» липчанам полный соцпакет и даже служебное жильё.

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