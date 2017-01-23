Цены на элитные квартиры подросли в Белгородской области

11:39

В целом в течение 2016 года рынок жилья показал незначительную динамику.

Так, в первом квартале 2016 года квадратный метр жилья на первичном рынке стоил в регионе в среднем 50 412 рублей. Во втором квартале цена выросла до 50 830, затем – сразу до 52 218 рублей, к концу же года немного упала – до 51 663 рублей.

Цены на элитные квартиры при этом продемонстрировали в четвёртом квартале положительную динамику: 61 769, 61 252, 61 252 и 62 650 рублей за квадрат в соответствии с кварталом.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Белгородской области колебалась незначительно. В итоге к концу года цены подошли примерно к начальному уровню: в первом квартале квадрат «вторички» стоил в среднем 44 569 рублей, в четвёртом квартале – 44 714 рубля, сообщает Белгородстат.