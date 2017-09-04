Экономика и бизнес:

Центробанк взялся за воспитание финансовой культуры граждан

15:59
04 Сентября 2017
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С 31 августа начал работать информационно-просветительский ресурс fincult.info, где научат планировать личный бюджет и избегать мошенников.

Сайт уже содержит стартовый набор материалов в рубриках «Деньги», «Взять в долг», «Начать бизнес», «Приумножить», «Осторожно, мошенники!» и других. Как происходит денежное обращение, как проверить подлинность банкноты, как взять кредит, как защититься от мошенников – в каждом разделе можно пройти тест и проверить свои знания по теме.

Сайт обещают наполнять новыми текстами и видеоматериалами. Будут новости об изменениях законодательства, появлении новых услуг, советы на актуальные темы. Из новых тем дня: «Как взять кредит и не увязнуть в долгах», «Безопасные покупки в интернете», «Как собрать ребёнка в школу и не разориться».

Интересными для пользователей будут кредитный и депозитный калькуляторы. С их помощью можно рассчитать сумму долга или доход по вкладу. На отдельной странице будет составлен список финансовых организаций, где можно будет проверить их лицензию или запись в Росреестре.

В 2018 году на сайт добавят вики-каталог мошеннических схем. Пользователи смогут делиться своим опытом.


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