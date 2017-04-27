Транспортный налог на мотоциклы понижается в Белгородской области

12:43

Сегодня, 27 апреля, соответствующий закон был принят на заседании регионального заксобрания.

В действующей редакции закона Белгородской области о транспортном налоге прописаны максимально возможные ставки налога на мотоциклы и мотороллеры. Это, по признанию властей, приводит к постоянным обращениям владельцев мототранспорта к депутатам областной Думы с просьбой о понижении ставок.

Общественник поднял мотоциклистов. В адрес областной Думы поступило более 200 писем. Мы создали рабочую группу. Сегодня выносим положительное решение. Василий Потрясаев

председатель Белгородской областной Думы

По действующим ставкам белгородцы должны были начать платить налог в 2018 году.

Чтобы разобраться в ситуации, депутаты создали специальную комиссию. Народные избранники изучали ситуацию с целью выработать стратегию, которая предусматривает альтернативные варианты пополнения бюджета за счёт транспортного налога. В качестве варианта рассматривалось повышение собираемости платежей.

В результате члены рабочей группы рекомендовали коллегам вернуть ставки «мототранспортного» налога к значениям, которые действовали до 2017 года, в отношении транспортных средств мощностью до 35 лошадиных сил. Помимо этого рекомендовано в два раза снизить ставки налога на владельцев мотоциклов и мотороллеров мощностью от 35 до 50 лошадиных сил.

В итоге ставка налога для транспорта мощностью до 20 лошадиных сил составит 5 рублей на «лошадь», от 20 до 35 – 10 рублей, от 35 до 50 – 25 рублей.

Принятие закона, как ожидается, не приведёт к выпадающим бюджетным доходам. Доходы от повышения ставок транспортного налога, предусмотренные законом от ноября 2016 года, не учитывались в утверждённых параметрах бюджета.

Принятый ранее депутатами закон предусматривал повышение ставок транспортного налога для катеров, яхт, гидроциклов, самоходных судов, мотоциклов и мотороллеров. Касательно двух последних категорий транспорта народные избранники решили пересмотреть своё решение позднее.

До этого законодатель планировал более масштабное повышение региональных ставок транспортного налога.